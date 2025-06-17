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2025 IT Matters Awards 啟動 聚焦全球科技影響力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

IMA資訊經理人協會主辦、數位發展部指導的「IT Matters Awards」，是台灣唯一專注於IT雇主品牌的獎項，自 2023 年創辦以來，持續引發產業高度關注。IMA表示，隨著生成式 AI 技術迅速演進所帶來的變革，資訊科技已不再是輔助工具，而是推動企業轉型與國家競爭力的核心驅動力，未來將持續串連台灣與全球科技生態圈，擴大台灣在全球的科技影響力。

2025年「IT Matters Awards」正式邁入第三屆，徵件活動將於7月1日正式開跑，邀請企業一同展現在人才環境、創新實踐與數位轉型上的卓越成果。今年除了IT雇主品牌與社會影響力的獎項，更新增「AI Selected 獎」與「開源社群貢獻獎」，鼓勵企業與個人投入 AI 應用創新與開源技術貢獻，積極串聯台灣與全球科技生態圈。

全球的AI浪潮下，台灣正迎來前所未有的機會。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今年六月的COMPUTEX 宣布，台灣輝達總部將設於台北「北士科」，並計畫大規模招募百位高階人才。IMA指出，此消息一出隨即震撼業界，顯示台灣在半導體與 AI 領域的關鍵地位日趨重要，也再次突顯在可預見的挑戰—科技產業面臨的 IT 人才缺口將持續惡化。

在全球科技人才競逐愈演愈烈之際，台灣企業在有限的人才市場中，不僅需應對國內日趨嚴峻的徵才挑戰，更須加大留才力道。而IT雇主品牌的重要性，也已從過去的「加分項」躍升為企業關鍵競爭策略之一。「IT Matters Awards」是全台唯一聚焦於IT雇主品牌與社會影響力的獎項，是協助企業強化IT環境與吸引人才的最佳舞台。

此外，IMA指出，本屆獎項延續「擴大社會影響力」的核心精神，並因應技術發展與全球趨勢，新增兩大獎項：「AI Selected 獎」與「開源社群貢獻獎」，鼓勵企業與個人投入 AI 應用創新與開源技術貢獻，積極串聯台灣與全球科技生態圈。「開源社群貢獻獎」表揚長期推動開源文化、促進技術共享與社群活絡的實踐者，引導更多人投入協作創新，讓開源力量遍地開花。

「AI Selected 獎」則設兩類，社會影響力獎：表彰運用人工智慧技術開發，並已實際對外提供的應用或服務，強調其對產業、民生或社會帶來的正向改變。創新研發獎：聚焦尚未上市但已取得關鍵成果的AI研發產品或專案，評估其創新潛力與市場應用前景。

2024年第二屆「IT Matters Awards」共吸引超過 200 家企業與個人參與，包括聯發科（2454）、台灣微軟、玉山銀行、台灣大（3045）等產業指標企業皆獲得肯定，展現本獎項已成為衡量台灣 IT 人才環境與創新實踐的重要指標。獲獎代表更於今年4月受蕭美琴副總統親自接見，肯定其在推動數位創新與人才培育上的卓越貢獻，顯現政府對 IT 產業與人才發展的高度重視。

「IT Matters Awards」評審團則由橫跨產官學界超過 50 位專家組成，包含數位發展部主任秘書胡貝蒂、國立陽明交通大學廖元甫教授、台達電（2308）資訊長曾立峰、台灣微軟總經理卞志祥等，從專業、客觀的視角，全面審視參獎團隊在 IT 人才培育、技術應用與社會影響力上的具體貢獻。

今年4月，副總統蕭美琴於總統府親自接見得獎代表、評審團成員，致詞中表示，感謝所有得獎人的成就與貢獻，是臺灣 IT 產業不斷向上提升的重要力量。更進一步指出，臺灣未來應以「信賴、品質與創新能力」作為在國際經濟體系中立足的關鍵基礎，並強調政府將持續與產業攜手努力，共同打造具全球競爭力與永續發展潛力的台灣科技品牌。

IMA宣布，2025 第三屆 IT Matters Awards 自7月1日起正式開放徵件，第一階段截止日期為7月31日。歡迎全台對 IT 發展具正向貢獻的企業、團隊與個人踴躍參與，一同為台灣數位實力發聲、為全球舞台展現創新能量。

社群 AI

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