AI新十大建設6月底提報政院 國發基金千億資金助攻

政府打造人工智慧（AI）新十大建設，鞏固台灣競爭力，國發會與國科會共同研擬方案後，今天由國發會向行政院長卓榮泰報告。根據規劃，AI新十大建設包含3個智慧應用、3個關鍵技術以及4個基礎建設，國發基金將有千億資金挹注百工百業AI化。

政府拋出AI新十大建設計畫，盼鞏固台灣在關鍵技術領域的領先地位，國發會今天向卓榮泰報告計畫內容，預算約達新台幣2000億元規模。卓榮泰對方案規劃表達肯定，並期望藉由AI新十大建設計畫，落實總統賴清德盼台灣成為人工智慧島的願景；國發會則就今日會中討論結論，優化方案內容後，預計6月底提報行政院拍板。

AI新十大建設包含3個智慧應用、3個關鍵技術以及4個基礎建設。應用部分，國發會主委劉鏡清先前曾做出說明，首先是「平台軟體產業」，國發會評估未來將達兆元規模，舉例來說，鴻海在高雄要做智慧城市就會是平台產業，將來也會大力投資。

其次是推動百萬家產業應用AI，讓百萬家企業導入AI技術，進而轉型升級，並創造新的兆元產業。三是全民智慧生活圈，以AI能解決各種方案、技術，也希望有助於解決少子化問題。

關鍵技術方面，則包含矽光子、量子與智慧機器人。

另外，AI新十大建設會納入均衡區域發展概念，劉鏡清曾指出，AI新十大建設包含將交通、醫療、教育、文化、水電等建設帶動每個區域的發展，讓台灣成為AI島，且是全球AI核心。

國發基金在AI新十大建設也將扮演點火角色，國發會官員透露，國發基金預計匡列給各部會共計10個百億基金，現在已經有7個主題，包含中小企業、策略性服務業、製造業、文創、綠色成長、AI、機器人，並規劃運動、醫療，還有一個主題正在醞釀中，今年會完成10大百億基金的布局。

國發會官員說明，雖然有些主題看似沒有與AI直接相關，但AI未來一定會推展到百工百業，國發基金10個百億基金希望能支持AI趨動的創新創業。