緯創林憲銘親頒「這道」聖旨 助新創加速器獲新商機

代工大廠緯創（3231）旗下新創加速器計畫（Wistron Accelerator）17日攜手全台最大軟體加速器團隊（AppWorks之初創投）召開今年首場「Demo Day」成果發表會。而作為加速器計劃背後的大家長、緯創董事長林憲銘今日也特地現身支持，並以大方的態度與現場眾人揮手問候，現場也對其爆出如雷的掌聲。緯創企業投資辦公室高級管理師黃奕寧分享，加速器至今已來到第八屆，這幾年結交了來自十個不同國家的40位合作夥伴，並為社會創造了近400個工作機會，建立了相當豐碩的成果。

黃奕寧指出，緯創於2020年正式成立「企業投資辦公室 (CVC)」，並在2021年攜手合作夥伴AppWorks啟動第一屆「新創加速器」計畫，如今第8屆的成果發表也已完成，團隊將積極的繼續招募第9屆成員，而第9屆重點招募的範圍，涵蓋「AI、iot、雲端、資安、教育、醫療、新創」等7大領域。她坦言，以上幾個不同的技術方向，也與集團當前發展的方針一致。她特別感謝來自各部門的高階主管和同事們的支持，並強調這些支持是出於對新創團隊的熱情。

黃奕寧表示，幾年來緯創「加速器」，在團隊由上至下、由內而外的努力之下，不僅收穫了許多全新的商機，也成功幫助更多台灣的新型企業與年輕世代，同時也成功為台灣新創產業界，打造出一條生生不息的生態系統，而團隊能達到這個成果，主要是獲得來自集團夥伴「緯創、啟碁（6285）、緯穎（6669）、緯軟（4953）、緯謙（WiAdvance）、緯創醫學 (WMT) 」所有高階主管及同事的支持。另外團隊最感謝的則是背後強力支持、推動計劃進行的加速器大家長Simon（林憲銘）她也替團隊喊「Simon我們愛你！」，並引發現場掌聲雷動。

事實上，每一屆的緯創加速器計畫，都會耗費至少半年的時間，逐一幫助新加入的新創夥伴，每一屆限額招募3-7家新創企業參與，而此次第8屆加速器計劃，一共就有5家新創業者於會場現身，並帶著半年來的成果登台進行發表。黃奕寧也分享了過去三個校友的成功故事：包括「區塊鏈供應鏈金融服務」：這家公司在細分市場中已經占有一半的市場份額，並在南美開始拓展業務。「石墨烯材料公司」：該團隊利用石墨烯開發出新型抑制雜訊的材料，應用於筆電、主機板及自動駕駛等領域。「奈米級二氧化矽氣凝膠」：這家公司研發的隔熱材料能在高達1,000度的火焰下保護手部，並已達到每月3,000公斤的產量。

談到了加速器的未來計畫，以及董事長林憲銘對團隊的期許。黃奕寧表示，「我們這個計畫是一個長期的commitment（承諾），沒有預估會招到第幾屆。不過林憲銘董事長在內部，有給我們一道期許，希望我們盡力『去幫助台灣新創！』，而這道聖旨也被我們視為最重要的任務。」