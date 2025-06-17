友訊：AI導入企業網管平台 續推2.5G至100G交換機
網通品牌D-Link友訊科技今天舉行法人說明會，執行長張家瑞表示，將積極導入人工智慧於企業網管平台、家用路由器產品，持續推出2.5G至100G全系列交換機，並強化Wi-Fi7企業級無線基地台與雲端管理平台的整合應用。
張家瑞指出，受到全球供應鏈重整、通膨壓力與地緣政治不確定性影響，終端市場延續客戶庫存調整，短期需求動能受到壓抑。
家用市場方面，他說，開發Wi-Fi 7路由器與智慧居家解決方案，導入Matter、Thread等國際標準，提供穩定、高效的連網體驗，並結合人工智慧（AI）流量最佳化與雲端加值服務提升用戶黏著度。
針對產業應用，則整合M2M連網設備與D-ECS雲平台，強化於充電樁、智慧交通、城市看板等應用場景布局；工業級交換機支援高速光纖與環狀備援網路，滿足工控環境高穩定性需求。
友訊科技統計，第1季合併營收新台幣33.37億元，較去年同期減少6.3%，毛利率24.1%，每股虧損0.28元。
產品結構方面，友訊說明，交換器產品占營收40%、無線與物聯網產品12%、行動與寬頻產品10%，其他產品38%。出貨市場分布為亞太與其他區域占比達73%、歐洲19%、美洲8%。
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