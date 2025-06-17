中華電市值穩上兆元 簡志誠：AI挹注、未來謹慎樂觀

中華電近期股價屢創新高，今天收136.5元，續創歷史新高，市值穩站兆元；董事長簡志誠推測，AI創新轉型、網路韌性和服務奏效，加上中華電屬於內需型產業，對未來謹慎樂觀，持續在數位、永續雙軸轉型路上前進。

中華電近期股價屢創新高，今天盤中飆上137元，收136.5元，續創歷史新高，市值攀至新台幣1.06兆元，連日穩站兆元市值，達陣團隊先前喊出的目標。

中華電信今天舉辦「2025中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會。簡志誠會後受訪時表示，市值穩穩上兆元的原因，推測和這幾年來所做的AI創新轉型、網路韌性和服務有關，每個月財報都繳出佳績、超越高標，再加上中華電屬於內需型服務業。

市場推測，在匯率波動與關稅紛擾的狀況下，中華電以內需為導向，成為資金避風港。

簡志誠表示，中華電信對於未來謹慎樂觀，會如履薄冰地往前走，持續在數位轉型、永續轉型的雙軸轉型路上前進。

針對匯率議題，他進一步說，中華電有投資海外公司，但營收占比很小，美國子公司的收支都是美元報價，相互抵銷，設備支出都進行避險，匯差影響不大。

中華電總經理林榮賜表示，與企業ICT相關的營收成長明顯，最近幾年陸續發酵，雲端、IDC、資安等都有2位數成長，未來會把ICT業務的經常性營收占比拉高，例如持續提供維運、擴充等相關服務，例如專標案要有主題式才能延續收費，像是資安方面的色情守門員、防駭守門員等，有望帶動企業客戶營收占比繼續往上成長。

中華電指出，2025中華電信數位創新應用系列賽涵蓋「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark童書星創獎」2賽事，總獎金高達210萬元，並提供創業資源、技術支援與育成機會，邀請全台學生、新創團隊及社會人士參與。

記者會現場更首度亮相中華電信自主研發生成式AI應用，由簡志誠化身AI超擬真助理，以中華電信董事長的身形與聲音為藍本的AI分身現身，與主持人同步介紹賽事重點。

簡志誠表示，中華電2018年成立5G加速器，6、7年中一共有74家新創與企業入圍，包括環球睿視、稜研科技等陸續興櫃的企業，中華電已和其中18家展開業務合作，正在評估投資其中2家企業。