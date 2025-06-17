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vivo喜獲國際公關獎項銀獎 行銷操作備受肯定

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

手機大廠vivo憑藉X200系列上市活動從眾多國際品牌中脫穎而出，一舉榮獲亞洲最具指標性的國際公關獎項PR Awards Asia Pacific 2025 – Arts, Entertainment & Media銀獎殊榮。此次行銷操作不僅展現vivo一貫的創新思維與寵粉精神，更以深具市場洞察的手法打破傳統行銷框架，運用創新洞察與高度創意的視覺語言，巧妙融合產品核心賣點與上市亮點，打造全新溝通策略，成功激發市場話題，並有效驅動銷售表現，擴大品牌影響力。

vivo展現品牌一貫的創新思維與寵粉理念，祭出業界首創「預購即抽股票」活動，結合高階旗艦手機與本地股市話題，在產品推廣之餘，也體現品牌與在地產業、生態系的連結與重視，成功引發跨界討論與社群熱議。vivo在熟悉的產品記者會中融入創意巧思，透過展現蔡司超級長焦鏡頭「Zoom in」的動作橋段，巧妙連結手機功能與消費者洞察，成功將產品賣點轉化為具話題性的品牌記憶點。

X200系列在話題聲量與實力產品雙重帶動下，開賣即創下歷代X系列最高銷售紀錄，穩坐品牌旗艦機巔峰，更一舉鞏固vivo於台灣高階旗艦市場的地位，vivo台灣總經理陳怡婷表示，「X200系列的成功，不僅是一場精彩的行銷戰役，更體現我們對使用者需求的深刻理解與全方位回應。從技術到設計，從銷售機制到溝通內容，都貼近消費者需求思考。這次能夠在國際舞台獲得肯定，是對團隊努力的最大鼓勵，也請大家期待vivo未來更多更創新的下一步，在市場締造更亮眼的成績」。

手機 vivo

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