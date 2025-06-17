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環球晶將子公司達100％再生能源的目標時程 從2050年大幅提前十年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於17日宣布，將集團旗下所有子公司達成100％使用再生能源的RE100目標，自原訂的2050年，大幅提前10年至2040年。

環球晶提到，該公司自2021年起，便自主宣示將於2050年達成100％使用再生能源的目標，並於2022年正式加入RE100倡議。這次主動把RE100目標時程大幅提前10年，並更積極調整階段目標 ，將全集團再生能源使用比例各階段里程碑，從2030年的20％、2035年35％，2040年50％，以及2050年100％，更新為2030年達35％、2035年55％，並於2040年全集團使用100％再生能源。

為加速實現100％使用再生能源的目標，環球晶展開雙軌並進策略，包括在日常營運方面，降低既有設備的能源消耗，持續優化重大耗能設備的使用效率，而全球據點也配合公司能源轉型藍圖，透過裝置太陽能板、導入替代潔淨能源、簽訂購電協議、購買再生能源憑證等多元策略，協助集團提前達陣。

同時，環球晶強調，會更善用集團母公司中美晶（5483）深耕再生能源領域的豐富經驗與供應鏈垂直整合優勢，全面提升綠色能源使用比例。

環球晶旗下丹麥廠於 2025 年正式啟用自建太陽能電廠，成為全球首座使用自發自用100％再生能源的半導體長晶工廠，並可將剩餘再生能源回饋至當地電網。此外，環球晶全球生產據點包括台灣、日本、韓國等廠區，也陸續建置太陽能發電系統，提升再生能源使用比例。

環球晶新建廠區與產線也於興建時期便導入各項節能設備，包括美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠新擴產線，預計將於量產階段以100％再生能源製造全球最先進的矽晶圓。

環球晶 太陽能電廠 再生能源

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