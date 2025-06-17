首談中華電憑證事件 簡志誠：7月底前逾萬網站全換發

針對Google Chrome不再信任中華電信頒發的TLS憑證事件，中華電董事長簡志誠今天坦言，團隊對改版敏感度不夠、時效性較慢，但「沒有資安、國安議題」，預計7月底前全數完成協助1萬多個政府、企業網站客戶憑證換發，「影響微乎其微」。

他也表示，中華電現在已經開始申請，會重新爭取列入信任清單，預估最樂觀時程會在明年3月，強調「非達目標不可」。

Google日前宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證，引起各界關注，被立委比喻為「國際信任與國家資安的核彈級危機」。

中華電信董事長簡志誠今天出席「2025中華電信數位創新應用系列賽」記者會，會後媒體聯訪時，他親上火線，首度針對此議題正面回應與澄清。

簡志誠強調，要回應這件事之前，先弄清楚「憑證」是什麼，就是網站的身分證，成立一個網站，就必須取得合法的身分證，Google瀏覽器會來發網站身分證，但全世界有好幾億個網站，因此Google找了67家認證過的授權機構代發憑證，國內有中華電信和台灣網路認證公司（TWCA）在做這件事，發出憑證後，最少都是一年有效期限。

他進一步說明，憑證是身分證，其實和資安沒有特別關係，強調這個事件「沒有資安議題、沒有國安的議題」，認為目前市場上有一些發言，「連結太大了一些」。

簡志誠還原始末，說明Google不再信任中華電信頒發的TLS憑證的原因；他表示，瀏覽器會改版，Google Chrome前年就有改版，欄位會變更，坦言「團隊對改版敏感度不夠，配合動作沒那麼快，時效性比較慢」，審核的關鍵是Bugzilla論壇的共識決，中華電團隊去年3月和9、10月的時程上無法配合，被論壇認為「行為不被信任」，他強調「是行為，並非技術不被信任」。

簡志誠表示，今年中華電高階主管知情後盡快改善並完成，所以Google Chrome並沒有馬上停止憑證，還多了2個月時間，而中華電自2002年就在Bugzilla論壇內，其實有一定程度的地位和份量。

他也表示，中華電現在已開始申請，會重新爭取列入Google信任清單，預估最樂觀時程，會到明年3月，強調要很用力才能完成目標，且「非達目標不可」。

影響性方面，簡志誠表示「可以說是微乎其微」，中華電信簽發TLS憑證的網站有1萬多個，政府單位網站有8000多個、企業商業網站有2000多個，截至6月13日，政府機關使用中華電信TLS憑證的網站中，已有超過95.4%完成憑證更新或轉換為雙憑證，預計7月底會100%網站全數完成，由於新發憑證都是1年有效期，因此在明年3月中華電取得新憑證前，等於不會有影響。

簡志誠說，全世界有幾億個網站，台灣約40萬個網站，中華電發憑證的網站約1萬站，「市占很低、影響微乎其微」，對國安、資安沒什麼影響，但對社會影響很大，中華電必須說抱歉，也因為許多民眾不了解，多了很多不必要的揣測。

中華電總經理林榮賜說，中華電在這個領域已經有20年，但這次是一個很大的教訓，有針對8個項目執行改進，包括重整CA團隊組織架構、成立專責改善團隊等，未來會用自動化的爬梳工具監測和中華電有關的論壇評論。

此外，簡志誠強調，中華電在「海、地、星、空」網路布建上出了很多力，包括與美國Astranis衛星公司策略合作，引進第3代MicroGEO衛星，預計今年底發射，最快明年可提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用，他強調這是台灣首個主權衛星，衛星容量達到8到10GB，中華電持續接觸多個低軌衛星業者合作，目前已經以OneWeb成為台灣第一家取得低軌衛星商用許可的公司。