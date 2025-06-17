快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

首談中華電憑證事件 簡志誠：7月底前逾萬網站全換發

中央社／ 台北17日電

針對Google Chrome不再信任中華電信頒發的TLS憑證事件，中華電董事長簡志誠今天坦言，團隊對改版敏感度不夠、時效性較慢，但「沒有資安、國安議題」，預計7月底前全數完成協助1萬多個政府、企業網站客戶憑證換發，「影響微乎其微」。

他也表示，中華電現在已經開始申請，會重新爭取列入信任清單，預估最樂觀時程會在明年3月，強調「非達目標不可」。

Google日前宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證，引起各界關注，被立委比喻為「國際信任與國家資安的核彈級危機」。

中華電信董事長簡志誠今天出席「2025中華電信數位創新應用系列賽」記者會，會後媒體聯訪時，他親上火線，首度針對此議題正面回應與澄清。

簡志誠強調，要回應這件事之前，先弄清楚「憑證」是什麼，就是網站的身分證，成立一個網站，就必須取得合法的身分證，Google瀏覽器會來發網站身分證，但全世界有好幾億個網站，因此Google找了67家認證過的授權機構代發憑證，國內有中華電信和台灣網路認證公司（TWCA）在做這件事，發出憑證後，最少都是一年有效期限。

他進一步說明，憑證是身分證，其實和資安沒有特別關係，強調這個事件「沒有資安議題、沒有國安的議題」，認為目前市場上有一些發言，「連結太大了一些」。

簡志誠還原始末，說明Google不再信任中華電信頒發的TLS憑證的原因；他表示，瀏覽器會改版，Google Chrome前年就有改版，欄位會變更，坦言「團隊對改版敏感度不夠，配合動作沒那麼快，時效性比較慢」，審核的關鍵是Bugzilla論壇的共識決，中華電團隊去年3月和9、10月的時程上無法配合，被論壇認為「行為不被信任」，他強調「是行為，並非技術不被信任」。

簡志誠表示，今年中華電高階主管知情後盡快改善並完成，所以Google Chrome並沒有馬上停止憑證，還多了2個月時間，而中華電自2002年就在Bugzilla論壇內，其實有一定程度的地位和份量。

他也表示，中華電現在已開始申請，會重新爭取列入Google信任清單，預估最樂觀時程，會到明年3月，強調要很用力才能完成目標，且「非達目標不可」。

影響性方面，簡志誠表示「可以說是微乎其微」，中華電信簽發TLS憑證的網站有1萬多個，政府單位網站有8000多個、企業商業網站有2000多個，截至6月13日，政府機關使用中華電信TLS憑證的網站中，已有超過95.4%完成憑證更新或轉換為雙憑證，預計7月底會100%網站全數完成，由於新發憑證都是1年有效期，因此在明年3月中華電取得新憑證前，等於不會有影響。

簡志誠說，全世界有幾億個網站，台灣約40萬個網站，中華電發憑證的網站約1萬站，「市占很低、影響微乎其微」，對國安、資安沒什麼影響，但對社會影響很大，中華電必須說抱歉，也因為許多民眾不了解，多了很多不必要的揣測。

中華電總經理林榮賜說，中華電在這個領域已經有20年，但這次是一個很大的教訓，有針對8個項目執行改進，包括重整CA團隊組織架構、成立專責改善團隊等，未來會用自動化的爬梳工具監測和中華電有關的論壇評論。

此外，簡志誠強調，中華電在「海、地、星、空」網路布建上出了很多力，包括與美國Astranis衛星公司策略合作，引進第3代MicroGEO衛星，預計今年底發射，最快明年可提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用，他強調這是台灣首個主權衛星，衛星容量達到8到10GB，中華電持續接觸多個低軌衛星業者合作，目前已經以OneWeb成為台灣第一家取得低軌衛星商用許可的公司。

資安 中華電信 Google

延伸閱讀

股東力挺除息 中華電信股價創新高、穩居兆元

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

Hami書城×國立空中大學 2025攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」 落實低碳、公平與未來學習

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

相關新聞

SEMICON Taiwan 2025將匯集全球最完整半導體技術

SEMICON Taiwan 2025 預定9月10日至12日在台北南港展覽館一館與二館正式開展，今年除聚焦先進製程外，...

前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

台積電薪情好、福利佳，一直是許多人想進去的夢幻公司名單之一。近日有在台積電待10年的資深員工分享，其實以前台積電分紅沒那麼多…

玉晶光通過配息18元 陳天慶：力拚全年營運優於去年

光學鏡頭廠玉晶光（3406）今天開股東會，會中通過配息18元，董事長陳天慶說，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若...

影／中科院舉辦水面無人載具展示 3廠商進行動態測試

中科院為了推動水面無人載具（USV）技術發展，同時了解國內、外廠商的USV產品性能，規畫今明兩天在蘇澳舉辦水面無人載具靜...

合勤控股東會／FWA出貨亮眼 電信訂單能見度看到年底

合勤控（3704）17日舉行股東會，通過每股配發0.3元現金股利，合勤控整合5G與Wi-Fi 7技術的FWA產品，已經成...

玉晶光股東會／總座郭英理：第3季進入傳統旺季 產能已緊張

光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶17日表示，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，下半年訂單量比去年同期多，看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。