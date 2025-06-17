達明機器人不跟陸商「內捲」 靠中國大陸高階應用市場勝出
達明（4585）董事長何世池指出，美國關稅帶來的不確定性，影響協作機器人產業客戶資本支出計畫，但達明預期今年營運仍將優於去年，尤其達明在中國大陸市場將維持不錯成長。他分析，若單看機械手臂價格，陸商可能是達明的二分之一、甚至三分之一，「現在大陸市場都在捲，陸商價格是賠錢賣，我們不可能跟別人一起捲！」達明是靠視覺+AI+機械手臂的整合方案勝出，持續擴大在大陸高階應用市場占比。
從協作機器人產業今年發展來看，達明財務長王偉霖指出，今年首季協作機器人廠如UR、Doosan表現都不太好，但達明第1季業績表現不錯，但第2季已經有感受到美國關稅政策影響。
何世池分析，主要是因美國對等關稅還沒定下來，在不確定性下，客戶也不知道要去哪裡建廠，影響資本支出計畫，進而影響協作機器人產業，期盼關稅政策趕快確定。
不過，在川普大力要求廠商「美國製造」下，包含晶圓代工龍頭台積電（2330）加碼美國投資，廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等國內大型電子代工廠亦強化美國布局，在當地組裝AI伺服器，達明看好該趨勢，有利公司北美業務成長。
何世池表示，這波美國製造趨勢長期而言有利達明發展，主要是因美國人工成本較高，對自動化需求會更大，且達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨。
達明過去美國市場營收比重約達4-5%。在美國製造趨勢下，何世池看好未來成長性大。
而在大陸市場方面，何世池坦言，達明在當地競爭壓力一直有，若單看機械手臂價格，陸商可能是達明的二分之一、甚至三分之一，「現在大陸市場都在捲，陸商很多都是賠錢賣，我們不可能跟別人一起捲。」
何世池強調，「達明主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，我們反而比很多陸商划算。」
大陸市場目前占達明營收約三成左右，達明主攻的是高階應用市場，如半導體產業，達明預估今年在大陸營運仍會持續成長。
達明今年5月營收1.23億元，月增0.27%、年減10.6%；累計達明今年前五個月營收達7.4億元、年增17.8%，為同期新高紀錄。
整體來看，達明預估，今年大陸市場將持續成長，歐洲則是相對持平，預計達明今年整體營運將優於去年，且公司有信心成長幅度將優於協作機器人產業均值。
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