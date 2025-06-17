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SEMICON Taiwan 2025開放早鳥報名 展期延長至一周

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMICON Taiwan 2024國際半導體展的熱絡情況。本報資料照片
SEMICON Taiwan 2024國際半導體展的熱絡情況。本報資料照片

SEMI （國際半導體產業協會）今日（17日）正式宣布，全球半導體產業的年度盛事 SEMICON Taiwan 2025 正式起跑！邁入第 30 週年的 SEMICON Taiwan，不僅見證了台灣半導體產業從各自分工走向合作共創的轉型歷程，今年展覽規模更全面升級，打造為期一周的「國際半導體週」。

SEMI表示，本屆展會將從9月8日起以系列高峰論壇揭開序幕，並於9月10日至12日在台北南港展覽館一館與二館正式開展。預計整體規模將較去年成長超越兩成，參觀人次可望再創歷史新高。此次年度主題「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」，正呼應全球產業轉型的新局勢，強調將以合作為核心驅動力，攜手全球生態系夥伴共同啟動下個 30年的創新浪潮。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「SEMI數據顯示，2025年第1季全球半導體設備出貨金額達320.5億美元，年增21%，主要來自 AI、雲端運算、高效能運算與邊緣運算等應用需求持續攀升，展現強勁成長動能。然而，產業在快速成長之際，同時也面臨供應鏈重組與地緣政治等挑戰。半導體業高度仰賴全球協作，未來的發展將取決於開放共榮。台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵樞紐，始終以開放與彈性的態度與國際並肩前行，積極參與關鍵技術發展與產業標準制定。SEMI所倡議的『世界同行 創新啟航』，不僅是技術創新的展現，更涵蓋全球合作與永續發展的全面重塑。未來，SEMI 將持續攜手產業夥伴，共同打造更具韌性、開放共享與價值共創的全球半導體生態系。」

今年適逢SEMICON Taiwan在台30周年，今年展會規模締造歷史新猷，預計將匯集超過1100 家國內外企業參展、來自56國的產業夥伴、超過4000個攤位與逾10萬名觀展者共襄盛舉。今年更首度推出為期一整周的「國際半導體週」，於9月8日、9日展前兩日舉辦重量級國際論壇，深化技術交流與跨國合作。此外，今年展會國家專區匯聚17個國家，創下歷年新高，充分展現台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。此次創新規劃不僅擴大了產業交流的廣度與深度，也為全球半導體生態系夥伴提供更全面的合作與對話平台。

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