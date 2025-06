SEMICON Taiwan 2025開放早鳥報名 展期延長至一周

SEMI (國際半導體產業協會)今日(17日)正式宣布,全球半導體產業的年度盛事 SEMICON Taiwan 2025 正式起跑!邁入第 30 週年的 SEMICON Taiwan,不僅見證了台灣半導體產業從各自分工走向合作共創的轉型歷程,今年展覽規模更全面升級,打造為期一周的「國際半導體週」。

SEMI表示,本屆展會將從9月8日起以系列高峰論壇揭開序幕,並於9月10日至12日在台北南港展覽館一館與二館正式開展。預計整體規模將較去年成長超越兩成,參觀人次可望再創歷史新高。此次年度主題「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」,正呼應全球產業轉型的新局勢,強調將以合作為核心驅動力,攜手全球生態系夥伴共同啟動下個 30年的創新浪潮。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,「SEMI數據顯示,2025年第1季全球半導體設備出貨金額達320.5億美元,年增21%,主要來自 AI、雲端運算、高效能運算與邊緣運算等應用需求持續攀升,展現強勁成長動能。然而,產業在快速成長之際,同時也面臨供應鏈重組與地緣政治等挑戰。半導體業高度仰賴全球協作,未來的發展將取決於開放共榮。台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵樞紐,始終以開放與彈性的態度與國際並肩前行,積極參與關鍵技術發展與產業標準制定。SEMI所倡議的『世界同行 創新啟航』,不僅是技術創新的展現,更涵蓋全球合作與永續發展的全面重塑。未來,SEMI 將持續攜手產業夥伴,共同打造更具韌性、開放共享與價值共創的全球半導體生態系。」

今年適逢SEMICON Taiwan在台30周年,今年展會規模締造歷史新猷,預計將匯集超過1100 家國內外企業參展、來自56國的產業夥伴、超過4000個攤位與逾10萬名觀展者共襄盛舉。今年更首度推出為期一整周的「國際半導體週」,於9月8日、9日展前兩日舉辦重量級國際論壇,深化技術交流與跨國合作。此外,今年展會國家專區匯聚17個國家,創下歷年新高,充分展現台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。此次創新規劃不僅擴大了產業交流的廣度與深度,也為全球半導體生態系夥伴提供更全面的合作與對話平台。