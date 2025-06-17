環球晶加速綠化轉型 RE100將提前於2040年達成

全球前三大半導體晶圓材料製造商環球晶（6488）今（17）日宣布，將集團旗下所有子公司達成100%使用再生能源的RE100目標，自原訂的2050年大幅提前10年至2040年。此項果敢的承諾展現環球晶圓加速綠色轉型、積極應對氣候變遷的決心，更將透過具體行動攜手半導體供應鏈迎向永續未來。

為落實「負責任的成長」的經營理念，環球晶圓自2021年起便自主宣示將於2050年達成100%使用再生能源的目標，並於2022年正式加入RE100倡議。

環球晶表示，面對全球氣候變遷的挑戰，環球晶作為全球領先的半導體晶圓材料製造商之一，不僅是客戶信賴的供應鏈夥伴，更致力為推動產業發展與環境永續貢獻心力。環球晶主動將RE100目標時程大幅提前10年，並更積極地調整階段目標 ，將全集團再生能源使用比例各階段里程碑從2030年20%、2035年35%，2040年50%、2050年100%更新為2030年35%、2035年55%，並於2040年全集團使用100%再生能源，透過全面加速提升集團各據點再生能源使用率、持續降低電力使用所產生的碳排放量，體現環球晶圓響應淨零碳排、用實際作為堅定回應環境永續的承諾。

為加速實現100%再生能源的目標，環球晶展開雙軌並進的策略。在日常營運方面，除降低既有設備的能源消耗，持續優化重大耗能設備的使用效率，全球據點也配合公司能源轉型藍圖，透過裝置太陽能板、導入替代潔淨能源、簽訂購電協議（PPA）、購買再生能源憑證（RECs）等多元策略，協助集團提前達陣RE100目標。同時，環球晶更善用集團母公司中美矽晶深耕再生能源領域的豐富經驗與供應鏈垂直整合優勢，全面提升綠色能源使用比例。

環球晶表示，目前海外廠區中，丹麥廠於 2025 年正式啟用自建太陽能電廠，成為全球首座使用自發自用100%再生能源的半導體長晶工廠，並可將剩餘再生能源回饋至當地電網，成為率先達陣集團RE100 目標的生產據點。

此外，環球晶全球生產據點包括台灣、日本、南韓等廠區陸續建置太陽能發電系統，積極提升再生能源使用比例，環球晶圓之新建廠區與產線亦於興建時期便導入各項節能設備，並綜合運用各項綠色方案，全方位提升再生能源使用比例 - 美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠新擴產線，預計將於量產階段以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓。

環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶圓正式宣布將集團全面使用再生能源的目標提前10年達成，充分展現了環球晶加速綠色轉型的行動力。