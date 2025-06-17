前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

台積電薪情好、福利佳，一直是許多人想進去的夢幻公司名單之一。近日有在台積電待10年的資深員工分享，其實以前台積電分紅沒那麼多，是因為近年受惠AI應用，營收逐年躍升，讓分紅也漸漸變多，文章一出，底下亦吸引不少台積電員工留言，全部正能量爆棚感謝公司。

原po於Dcard以「在台積確實應該低調」為題發文透露，台積電很多部門，從研發、營運、IT、廠務、其他等…基本上都要互相配合，研發給產線量產、IT支援產線自動化、架設平台、廠務配合設備裝機，甚至飲水機壞掉、馬桶沒水要請PUSD（公共設施服務部, Facilities Maintenance Supervisor），大家都是小螺絲釘，沒有誰厲害或非誰不可，當到經理上面還有處長，當到副總上面還有CC（魏哲家C.C. Wei）。

原po表示，自己在台積電待了10年，換了3個地方，新舊廠都待過，那時候還沒有發那麼多分紅，偶爾低潮的時候，便想起以前一位副理告訴過他的一句話，至今仍深植心中，「老哥，在台積要做賤自己，一切小心謹慎，以後公司會越來越好，要撐下去啊」。

原po坦言，到現在雖然還是要面對很多突發問題、趕AR （action required，待完成任務或行動要求），也常常覺得自己能力不足，想離開，「但錢真的很多」。

他說每次到月底的早晨都會被分紅入帳打醒，不過也習以為常了，「或許這公司文化是我們這種人的歸屬吧，請同仁安心上班」。

文章底下湧入不少留言，「台積靠大家互相幫助才能成長，尤其感謝四維阿姨每天認真清潔，讓我有乾淨的廁所可以使用」、「台積廁所真的很乾淨，來一年多只看過一隻小蟑螂」、「真的，加上輕音樂，拉起來一路順暢」、「超喜歡廁所的氛圍還有音樂可以聽，想像自己在百貨公司」、「謝謝台積，乾淨的廁所跟飲水機真的很讚」、「福委也愈來愈好了，希望可以追上外商」。

其他人也認為，「在這時代，公司願意給這麼多紅利，不好？一堆人排隊想進呢！」、「你是好心人，跟大家分享，我本來低調的，之前看很多發言，批評台積電，我都覺得是私心不分享吧」、「這篇為什麼會正能量爆棚…？」、「求學長們內推，下個月碩畢」、「請問可以幫忙內推製程或廠務嗎？成大理工學碩畢業」。