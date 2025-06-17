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華新科：匯率影響第2季表現 擴日本大馬物流發貨

中央社／ 桃園17日電

華科事業群旗下被動元件廠華新科董事長焦佑衡今天表示，匯率可能影響第2季表現，盼是短期因素；關稅政策未明，華新科等待塵埃落定，因應客戶出貨多元化需求，華新科擴大日本和馬來西亞物流發貨倉庫。

展望下半年被動元件發展，焦佑衡指出整體市況並不差，華新科上半年營運比想像中好，後續觀察產業提前拉貨之後市況變化，預期華新科今年營運目標持續成長，人工智慧（AI）應用相對強勁，車用電子也可持續成長。

華新科上午在桃園楊梅舉行股東會，會後焦佑衡接受媒體採訪。談到新台幣升值匯率變數，焦佑衡坦言，匯率對出口產業影響大，對以美元計價營收為主的電子產業，影響當然有，匯率變數可能影響華新科第2季表現，期盼匯率因素是短期影響。

至於關稅變數，焦佑衡表示，關稅政策未明，加上客戶希望出貨地點多元化，華新科在日本、台灣等其他市場訂單增多一些，華新科對於關稅態度「一動不如一靜」，等待政策塵埃落定。

因應客戶出貨多元化需求，焦佑衡指出，華新科在美國和歐洲已建立發貨據點，持續在馬來西亞、日本等地擴充物流發貨倉庫，可因應客戶在印度以及東南亞當地發貨需求。

華新科說明，馬來西亞占整體產能比重約3成到35%，大中華市場產能占比65%，其中台灣和中國大陸各占一半。

華新科總經理曾明燦指出，儘管歐洲電動車市場受到中國大陸競爭影響而趨緩，不過日本車用市場穩健，包括燃油車電子化趨勢加上電動車應用，仍帶動被動元件使用量成長，此外AI伺服器帶動高階被動元件需求量增。

華新科說明，目前AI應用占整體業績比重約1成多，主要以電源伺服器和基板應用為主，看好未來AI應用業績持續增加。

觀察訂單和稼動率狀況，曾明燦指出，目前華新科訂單出貨比（B/B ratio）仍超過1，平均產能利用率約75%至80%，特殊品業績占比約3成。

焦佑衡說，他對台灣企業家有信心，台灣企業經過多年洗鍊、應對變化能力強，此外台灣企業財務健全、在全球也布局多年，台灣沒有大量天然資源，在高山平地間，孕育許多優秀人才，創造豐厚的產業附加價值。

馬來西亞 華新科 匯率

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