玉晶光通過配息18元 陳天慶：力拚全年營運優於去年
光學鏡頭廠玉晶光（3406）今天開股東會，會中通過配息18元，董事長陳天慶說，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年，在資本支出方面，玉晶光近年資本支出明顯下滑，去年降至29.6億元，為近年低點，較前一年度51億元明顯衰退，郭英理表示，今年資本支出維持去年相當水準，陳天慶表示，雖然控制資本支出，但朝精進技術及產品內容升級。
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