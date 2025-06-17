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玉晶光通過配息18元 陳天慶：力拚全年營運優於去年

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶17日表示，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。記者黃仲裕／攝影
光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶17日表示，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。記者黃仲裕／攝影

光學鏡頭玉晶光（3406）今天開股東會，會中通過配息18元，董事長陳天慶說，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年，在資本支出方面，玉晶光近年資本支出明顯下滑，去年降至29.6億元，為近年低點，較前一年度51億元明顯衰退，郭英理表示，今年資本支出維持去年相當水準，陳天慶表示，雖然控制資本支出，但朝精進技術及產品內容升級。

光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶（右）與總經理郭英理（左）出席股東會，宣布通過配息18元。記者黃仲裕／攝影
光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶（右）與總經理郭英理（左）出席股東會，宣布通過配息18元。記者黃仲裕／攝影

資本支出 玉晶光 光學鏡頭

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