影／中科院舉辦水面無人載具展示 3廠商進行動態測試

中科院為了推動水面無人載具（USV）技術發展，同時了解國內、外廠商的USV產品性能，規畫今明兩天在蘇澳舉辦水面無人載具靜、動態公開展示，廣邀國內、外廠商共同參與，參與動態展示的廠商有3家分別是雷虎科技、碳基科技與龍德造船。

這次參展的廠商共有12家，包括國內的傑海達機器人、經緯航太科技、博府智造、碳基科技、雷虎科技、哥倫國際、龍德造船公司，以及美國的Huntington Ingalls Industries、Ocean Aero、MarTac、Defense Systems Redeployment Group、Auterion公司。 中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為碳基科技的「碳險家一號」。記者季相儒／攝影 中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為龍德造船的「黑潮」。記者季相儒／攝影 中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為雷虎科技的「海鯊800」。記者季相儒／攝影