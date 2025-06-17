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影／中科院舉辦水面無人載具展示 3廠商進行動態測試

攝影中心／ 記者季相儒／宜蘭即時報導
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，用現場直播的方式展演。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，用現場直播的方式展演。記者季相儒／攝影

中科院為了推動水面無人載具（USV）技術發展，同時了解國內、外廠商的USV產品性能，規畫今明兩天在蘇澳舉辦水面無人載具靜、動態公開展示，廣邀國內、外廠商共同參與，參與動態展示的廠商有3家分別是雷虎科技、碳基科技與龍德造船

這次參展的廠商共有12家，包括國內的傑海達機器人、經緯航太科技、博府智造、碳基科技、雷虎科技、哥倫國際、龍德造船公司，以及美國的Huntington Ingalls Industries、Ocean Aero、MarTac、Defense Systems Redeployment Group、Auterion公司。

中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為碳基科技的「碳險家一號」。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為碳基科技的「碳險家一號」。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為龍德造船的「黑潮」。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為龍德造船的「黑潮」。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為雷虎科技的「海鯊800」。記者季相儒／攝影
中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，今天共有三家雷虎科技、碳基科技與龍德造船進行動態公開展示，圖為雷虎科技的「海鯊800」。記者季相儒／攝影

龍德造船 載具 中科院

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