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合勤控股東會／FWA出貨亮眼 電信訂單能見度看到年底

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
合勤控董事長朱順一表示，近年積極布局一級電信營運商，看好今年營收、獲利可望成長。記者黃晶琳／攝影
合勤控董事長朱順一表示，近年積極布局一級電信營運商，看好今年營收、獲利可望成長。記者黃晶琳／攝影

合勤控（3704）17日舉行股東會，通過每股配發0.3元現金股利，合勤控整合5G與Wi-Fi 7技術的FWA產品，已經成功打入歐洲多家一級運營商，目前電信營運商訂單能見度看到年底，董事長朱順一表示，今年營收、獲利可望較去年成長。

美國政府針對TP-Link展開調查，朱順一表示，對台灣產業是有利的，且少了低價競爭，對於市場也會好一點。

此外，政府專注及駭客攻擊影響公司營運，朱順一認為，除了政府對於國安及資安意識提升，企業也提升對於資安意識，也願意投入預算。

合勤控表示，觀察歐洲、美國、印度及中南美洲市場需求持續升溫，其中印度及中南美洲的成長幅度可望延續過去數年穩定維持數十%的高成長表現。

合勤控指出，5G、FWA（固定無線接取）以及Wi-Fi 7等新世代產品，已成功打入數家歐洲及電信營運商體系，成為今年度推升營收動能的關鍵主力。目前電信營運商的訂單能見度已可見到年底，整體訂單動能穩定向上。

合勤控2024年每股純益1.41元，股東會通過每股配發0.3元現金股利。股東會也完成董事改選，新任董事包含朱順一、合勤控執行長楊國榮、智勤科技董事長李炳欽、兆勤董事長黃文義、合勤基金會副執行長朱品潔、清華大學榮譽教授徐爵民，獨董則為柳金堂、王晉良、林一平、魏興海。

合勤控旗下三家子公司合勤科技、盟創科技與兆勤科技，分別負責電信、代工和通路等不同市場業務，共同在網路各技術與市場領域深耕。

合勤控致股東報告書表示，合勤科技以「鞏固電信運營商競爭優勢」為品牌宗旨，打造下世代連網需求的解決方案，協助全球電信運營商，布建新一代固定與行動寬頻網路，在全球150個市場提供客戶即時在地化的銷售與服務。

盟創科技專注於網通技術與產品的研發及製造代工，與全球品牌客戶合作。兆勤科技則致力於通路與市場端的經營，提供客戶在地化的銷售與服務並積極拓展品牌服務範圍，規劃滿足客戶需求的產品及解決方案。

兆勤近年積極布局雲端網路管理、5G、網通安全及AI智能等領域，專注中小型企業及專業用戶的多樣化需求，提供安全、高效且搭載人工智慧功能的雲端網路解決方案。

運營策略部分，兆勤聚焦於託管服務供應商及授權經營商的合作，並推出軟體訂閱授權服務及相關管理平台，更進一步推出自營電商平台Zyxel Store，為用戶提供便捷的一站式採購體驗，並提升用戶忠誠度。

合勤科技積極發展10G主動光纖與被動光纖寬頻接取網路解決方案，除聚焦 All-In-One Whitebox OLT局端設備與網管軟體，計劃2025年推出最新光纖 100G局端產品系列，實現真正端到端光纖服務。

合勤科技持續研發包含室外型、室內型完整的5G NR固定無線接入FWA產品組合，2024年成功量產整合5G與Wi-Fi 7技術的 FWA 旗艦產品，獲國際 Wi-Fi聯盟認證，成功獲歐洲多家一級運營商青睞．未來在5G FWA及Wi-Fi 7 無線網路用戶端設備上，具有高成長潛力。

兆勤強打商業應用網通解決方案，開發台灣首創的 Nebula 雲端網路解決方案，協助中小企業實現網路管理雲端化轉型，已支援超過100種設備型號，包括無線網路基地台、交換器、防火牆及多款5G/LTE 行動路由器等，滿足不同網路環境的應用需求。

此外，兆勤積極運用AI相關技術，以大型語言模型LLM建立的Nebula AI-Intent 功能、AI助理功能 「SecuPilot」等，並計畫未來整合更多AI相關應用，為未來智慧網路的發展奠定基礎。 因應氣候變遷議題與國際大廠對淨零排放的要求，集團積極推動綠色產品研發，攜手供應鏈建立永續供應鏈，為客戶提供符合環保趨勢之低碳產品，是近年來迎戰低碳商機的營運重點之一。

同時合勤控也將網路科技的專業技術應用於國防通訊與資安領域，是台灣少數有能力研發雷達、軍用無線通訊以及網路防火牆等資安硬體產品的台灣廠商。

董事長 合勤控 5G

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