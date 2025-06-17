廣達攜國軍2單位攻「電子傷票系統」 林百里率隊現身

代工大廠廣達（2382）17日攜手國防部軍醫局與國防醫學院舉辦產官學簽約發布會，廣達董事長林百里也親自出席。廣達在面對智慧醫療與軍事應變需求日益緊密結合的時代背景，特地攜手國防部軍醫局與國防醫學院，三方分別作為產、官、學界的代表啟動跨域合作，再次聯手研發「電子傷票系統」，以科技導入戰場醫療現場，實現傷患資訊即時數位化處理，提升國軍野戰醫療應變能量。此一合作不僅展現出AI技術落地應用的實力，更體現產官學攜手推動醫療現代化的合作模式。

據悉，這次儀式由軍醫局蔡建松局長、國防醫學院林致源校長及三軍總醫院陳元皓院長等重要長官代表出席，同時廣邀廣達董事長林百里、技術長張嘉淵及協理張榮文等貴賓共同參與這一重要時刻。由國防醫學院主辦、生醫商品化中心協辦本次的合作發布。

而次合作融合AI判讀、無線通訊、生命徵象擷取與即時資訊傳輸功能，由廣達電腦提供核心架構設計與智慧醫療平台支援，並搭載其自主開發的QOCA遠距照護技術，於行動載具與前線救護設施中靈活部署。該系統可即時紀錄傷患基本資料、生理訊號與檢傷分類資訊，並透過加密通訊即時傳送至後方指揮與醫療單位，顯著提升資訊流通效率與救援指揮判斷品質。

事實上，電子傷票系統已於近期「國軍一、二級衛勤戰傷救護暨前進外科小組（FRSD）示範演練」中首次實際應用，展現智慧醫療解決方案的模組化、高整合與高穩定度特性。該平台支援多傷患動態調度，能依戰場規模靈活擴展部署，減少大量手動記錄流程與現場誤差，協助醫護人員專注於臨床判斷與救治決策。

在本次合作中，國防部軍醫局提供實戰需求驗證與軍種推廣支持；國防醫學院衛訓中心則作為學研執行主體，導入其多年累積的戰傷評估、戰場醫療流程與醫療資訊系統研究成果，廣達憑藉其在AI醫療技術、系統整合與資安架構方面的深厚基礎，提供可標準化部署的前線智慧醫療方案。三方資源整合，形塑軍用醫療科技從研發、測試、到實地部署的系統性整合架構，成功落實「需求導向、技術導入、臨床驗證」的產官學合作模式。

電子傷票的推動不僅標誌著醫療智慧化的重要進展，也為國內醫療科技與國防應用之融合提供示範性範本。未來將持續進行功能優化與場域擴展，並規劃進入常備部隊、戰訓演練與災防演練中全面部署，朝向智慧醫療標準化、國防醫療模組化的長期目標邁進。此項合作預期將延伸至災防應變、遠距醫療與跨部會協同場域，開啟醫療應變體系與台灣高端科技產業深度合作的關鍵里程碑。