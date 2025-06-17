車王電股東會／投資電巴有成 旗下華德動能致力達成今年上市申請

車王電（1533）17 日股東會，董事長蔡裕慶表示，車王電子公司華德動能於 16 日晚間 8點 40 分發生電動車起火事件，華德公司已於 16 日晚間 9 點成立緊急處理小組，初步了解為此車在 16 日下午進行維修後才進行運作，事故真因有待公司及有關單位釐清後再予對外說明。

蔡裕慶表示，華德動能為台灣唯一電池及車輛電能系統取得德國 TUV ECE R100.3 安全認證合格及獨家推出高容量 350 度電、以雙槍快速充電之系統廠家，今年電動巴士於外銷及國內業務有望大幅成長，公司更藉由智慧製造少人化之優勢，得以避免產能不足的疑慮，公司樂觀看待電動車業務快速成長。日本市場擴展已獲得 10 家以上日本客運業者合作，外銷數量有望逐年倍數增加，經營團隊有信心在年底能達到預期的營收及獲利目標，致力達成於年底前完成上市申請之目標。

車王電子為國內首家取得 CCS1 高電壓大功率充電樁 VPC 認證之製造商，國內裝機實績名列前茅，預計到今年底將達 200 座，即將推出之 240KW 快充充電樁符合 CCS1 國際標準快充、支援 OCPP 協議、具遠程監控管理與 OTA 遠距韌體更新功能，可適用單雙槍模式輸出。車王電自行開發之智慧充電系統 5 年來已經在全台 16 個客運場站運行，智慧充電系統為場站節省約 50%之契約容量，此項系統也在下半年開始導入日本市場。

車王電子亦專注於高精密數位工具之研發及製造，其產品涵蓋車輛整車及其供應鏈生產組裝用之高精密鋰電工具，以及結合機械手臂達成智能全數位化精密組裝鎖固工具，具有精密數位控制及無線傳輸，達成生產參數預先設定、過程監控及工態數據收集記錄等功能，為建制智能化及無人化產線不可或缺之關鍵工具，在自有品牌及產品代工雙銷售策略驅動下，預期營收將可明顯成長。

蔡裕慶指出，近年車王集團持續推動轉型及全球布局，目前為國內唯一成功將電動巴士導入日本市場之公司，市占率有望向20%邁進；因應美國能源及關稅政策，車王電採取「油電雙行」之車輛發展及「以軟帶硬」之軟體優先策略，在 2023 年與美國中巴車輛設計製造公司（Optimal） 策略合作，期盼透過整合彼此強項及在地製造之優勢，共同開發美國商用車市場（包括電動、燃油及油電增程等車型）。