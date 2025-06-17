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玉晶光股東會／總座郭英理：第3季進入傳統旺季 產能已緊張

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
玉晶光董事長陳天慶看好今年營運展望。記者劉芳妙／攝影
玉晶光董事長陳天慶看好今年營運展望。記者劉芳妙／攝影

光學鏡頭廠玉晶光（3406）董事長陳天慶17日表示，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。

玉晶光17日召開股東常會，會中通過去年度盈餘擬配發18元現金股利。同時全面改選九席董事（含三席獨董）。新任董事名單為：陳天慶、陳奕君、陳柏晟、林建興（新任）、田嘉昇、廖鉦達，以及獨董洪明儒、吳志正、嚴文筆（新任）。

外界點名，玉晶光是高純度的iPhone概念股，第3季受惠iPhone 17新機拉貨，為營運添柴火。玉晶光總經理郭英理表示，目前產能已緊張，6月已進入新機備貨潮，目前則視新產品良率爬坡狀況，針對關稅及匯率影響，郭英理坦言，匯率因素很難避免，另外，因玉晶光手機鏡頭產能集中中國大陸，陳天慶表示，目前客戶並沒有要求分散基地，但內部有評估東南亞越南、泰國、馬來西亞等地，但目前仍未決定，畢竟關稅也還未拍板定案。

針對AI智慧眼鏡及機器人布局進展，郭英理表示，人形機器人已送樣中，至於AI智慧眼鏡目前已美系客戶為主，中系客戶亦有合作中，目前玉晶光是AI智慧眼鏡出貨最大廠商。

資本支出方面，玉晶光近年資本支出明顯下滑，去年降至29.6億元，為近年低點，較前一年度51億元明顯衰退，郭英理表示，今年資本支出維持去年相當水準，陳天慶表示，雖然控制資本支出，但朝精進技術及產品內容升級。

資本支出 董事長 玉晶光

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