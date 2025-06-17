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Meta高層傳近期來台 傳是因為擔心詐騙案連續被處分

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta高層預計下月來台訪問數發部等政府主管機關，據傳是擔心近期Meta因廣告實名制未落實而被連續罰款的議題。美聯社
Meta高層預計下月來台訪問數發部等政府主管機關，據傳是擔心近期Meta因廣告實名制未落實而被連續罰款的議題。美聯社

據了解，Meta高層預計下月來台訪問數發部等政府主管機關，據傳是擔心近期Meta因廣告實名制未落實而被連續罰款的議題。不過Meta台灣未回應此議題。

Meta不久前因兩個未落實廣告實名制的詐騙案件，被數發部首度開罰並罰100萬元，數發部並預告還有待審查案件，如果每案都罰50萬元，Meta恐將吃千萬罰單。

據了解，第二波處分已經出爐，已送到Meta，Meta同樣未回應此議題。但Meta高層已確定近期來台訪問，時間約在7月。

數發部 廣告 Meta

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