欣興股東會／董座曾子章：配合 AI 載板、系統板 未來兩年處投資高峰
欣興（3037）17日召開股東常會，董事長曾子章提到，公司對去年獲利每股配息1.5元、總額約22.5億元，最重要是配合AI載板與系統板，未來兩年每年仍需要投資150-200億元左右，這兩三年仍算投資高峰，因此配息1.5元。
欣興去年淨利50.82億元，每股稅後純益（EPS）為3.34元，公司董事會並擬對去年獲利配息1.5元。配發絕對值雖然下降，但盈餘配發率44.9%，較前一年度提升。
欣興股東會今日並拍板所有議案，包含增設副董事長，以及若董事長因請假或因故不能執行職務可由副董事長代理或是指定董事代理，未指定由董事互推代理；公司獲利提撥6-16%為員工酬勞並提撥不高於0.9%為董事酬勞，並於員工酬勞提撥不低於10%分派酬勞予基層員工。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言