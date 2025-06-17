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欣興股東會／董座曾子章：配合 AI 載板、系統板 未來兩年處投資高峰

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興召開股東常會，圖左為董事長曾子章。記者尹慧中攝影
欣興召開股東常會，圖左為董事長曾子章。記者尹慧中攝影

欣興（3037）17日召開股東常會，董事長曾子章提到，公司對去年獲利每股配息1.5元、總額約22.5億元，最重要是配合AI載板與系統板，未來兩年每年仍需要投資150-200億元左右，這兩三年仍算投資高峰，因此配息1.5元。

欣興去年淨利50.82億元，每股稅後純益（EPS）為3.34元，公司董事會並擬對去年獲利配息1.5元。配發絕對值雖然下降，但盈餘配發率44.9%，較前一年度提升。

欣興股東會今日並拍板所有議案，包含增設副董事長，以及若董事長因請假或因故不能執行職務可由副董事長代理或是指定董事代理，未指定由董事互推代理；公司獲利提撥6-16%為員工酬勞並提撥不高於0.9%為董事酬勞，並於員工酬勞提撥不低於10%分派酬勞予基層員工。

配息 董事長 欣興

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