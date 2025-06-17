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欣興股東會／董座曾子章：今年整體科技環境仍正面 關稅匯率三挑戰

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興召開股東常會。圖左為董事長曾子章。右為發言人財務資深副總鍾明峰。記者尹慧中攝影
欣興召開股東常會。圖左為董事長曾子章。右為發言人財務資深副總鍾明峰。記者尹慧中攝影

載板龍頭欣興（3037）17日召開股東常會，董事長曾子章致詞提到，公司升級工廠為智慧AI工廠，看待今年整體科技環境仍正面，但美國推動地緣政治加劇、關稅以及匯率衝擊，去年底原定今年上半年溫和成長、下半年強勁成長，因應上述三個挑戰環境調適，和重要客戶長期合作、調整產品組合，推動智慧管理、智慧工廠，追求品質效率以及投入更多ESG節能減碳與災害預防。

他並提到，感謝所有股東與協力廠商支持與幫忙，團隊會全力以赴，做好客戶服務滿意，謀求最大福祉讓客戶股東與員工滿意。

董事長 股東 美國

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