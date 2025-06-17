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關稅進入協商期空窗 市場重新聚焦 AI 應用發展

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券舉辦「第二季產業投資論壇」圓滿落幕，吸引近400名機構投資人熱情參與。業者提供
永豐金證券舉辦「第二季產業投資論壇」圓滿落幕，吸引近400名機構投資人熱情參與。業者提供

人形機器人AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。永豐金證券舉辦「第二季產業投資論壇」圓滿落幕，吸引近400名機構投資人熱情參與，現場座無虛席，本次論壇安排六場專題演講，聚焦半導體供應鏈、人形機器人與AI共計三大熱門議題，同時邀請南電、佳世達、奇鋐等14家上市櫃公司與投資法人面對面交流。

永豐金證券指出，美國關稅談判進入協商空窗，資本市場恐慌情緒降溫，投資人目光重新聚焦人工智慧（AI）與人形機器人的發展趨勢。伴隨AI技術快速進步與資本支出持續擴張，加上人形機器人進入技術與應用融合的關鍵轉折期，市場預期，半導體與科技供應鏈勢必將成為未來幾季市場核心焦點。

當日論壇專題演講聚焦AI發展。資策會產業顧問兼組長鄭凱安先以「全球半導體產業供應鏈之競合、趨勢」為題，點出AI運算將帶動晶片算力需求，並促進先進製程、先進封裝與記憶體技術發展。即便2025年終端消費性電子產品需求具有低迷可能，他仍認為在AI晶片與伺服器需求持續主導供應鏈下，全球半導體產業成長正向看待。

資策會資深產業分析師兼組長盧冠芸則以「人形機器人與人工智慧的融合現況與展望」為題，看好台灣在機器人、晶片與資通訊供應鏈方面具備優勢。盧冠芸指出，人形機器人共有四大商機，包括「開發模組整合應用」、「導入AI與軟體平台」、「聚焦感測零組件與組裝」、「軟體模型系統整合」，即便短期商機尚未顯著，台灣廠商應以長線布局先搶占未來供應鏈先機。

展望下半年全球資本市場，永豐金證券認為美國仍是關鍵因子。利多消息包括第一，美國關稅談判展延90天，帶動國際股市再度回升到4月水準；第二，市場期待貿易衝突有機會緩解，聚焦未來幾周美國與那些國家達成關稅協議；第三，輝達上季財報與業績指引優於市場預期，為美股注入穩定信心。但短期市場仍受美國財政狀況與美歐貿易談判進度影響，投資人需謹慎應對。

永豐金證券致力發展財富管理業務，提供穩定可靠交易平台，以及國內法人海外投資研調服務，台股經紀與複委託業務居市場影響力地位。透過每季的產業投資論壇，期望協助機構法人及投資人掌握最新的產業脈動與發展趨勢。

機器人 AI

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