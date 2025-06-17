大摩看好聯發科TPU發展 預估新專案將挹注營運成長

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯發科（2454）與Google合作的張量處理單元（TPU）專案進度是否順利引發外資論戰，里昂、野村先前發布報告直指相關專案延遲，不利聯發科後市，惟摩根士丹利證券（大摩）最新報告則力挺聯發科，強調專案進度優於市場預期，重申「優於大盤」評等，並給予市場最高目標價1,888元。

大摩最新調查指出，聯發科與Google合作的3奈米TPU專案進度優於市場預期，打破先前傳出設計定案延後至9月底的疑慮，實際設計定案時間預計落在8月中旬。

市場關注聯發科兩大發展：一是與Google合作的3奈米TPU專案設計定案時程是否由原先預估的7月延後至 9月底；二是管理層是否將下修2026年TPU營收目標，從原估「至少10億美元」調降至低於此水準。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，目前聯發科仍維持原先TPU營收指引未變，而聯發科團隊正積極與客戶合作，以確保順利交付。

其中，聯發科3奈米Google TPU專案的I／O晶片已完成設計定案，計算晶片正進行最後驗證階段，整體時程優於先前市場預期。該款TPU鎖定高效能AI訓練應用，應為v8p版本，而非部分市場預期的v7e。

詹家鴻指出，聯發科有望進一步參與Google的2奈米TPU開發計畫（推測有可能為v9），儘管目前尚無法確認其是否為唯一供應商，但聯發科的TPU營收在2028年有望進一步成長。

市場近期對TPU需求預期轉趨保守，聯發科近期的修正已反映在股價中。

聯發科 Google

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