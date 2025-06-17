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IBM強攻量子電腦 旺宏扮神隊友搶關鍵商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
IBM強攻量子電腦，旺宏扮演「神隊友」，搶下最關鍵的記憶體商機。示意圖。記者侯永全／攝影
IBM強攻量子電腦，旺宏扮演「神隊友」，搶下最關鍵的記憶體商機。示意圖。記者侯永全／攝影

IBM強攻量子電腦，旺宏（2337）扮演「神隊友」，搶下最關鍵的記憶體商機，雙方攜手合作十餘年的下世代相變化記憶體技術，是協助IBM解決量子運算對記憶體龐大需求與擺脫高耗能「吃電怪獸」的關鍵，在下世代高速運算應用將取得一席之地，助力IBM解決量子運算高能耗龐大記憶體需求的「不可能的任務」。

旺宏高度期待量子運算時代來臨帶來的新商機。旺宏董座吳敏求先前即指出，目前全球量子電腦做得最好的代表是IBM，旺宏早在十多年前即和IBM合作研發相變化記憶體。未來可想辦法在IBM現有計畫的大範圍裡面，做一部份關於量子運算關連的部份。

業界人士指出，量子運算對記憶體需求更大，同時對儲存載具要求更高，旺宏長期與IBM在新世代記憶體及儲存領域合作，隨著IBM要在量子電腦領域大顯身手，自然不會漏掉已扎根十餘年的技術與老戰友旺宏。

根據IBM釋出的資料，其量子運算系統的運算效能是現有量子電腦的2萬倍，所需的記憶體甚至超過1,048台現今最強超級電腦的總和。業界認為，要滿足量子電腦所需，下世代相變化記憶體將是要角。

旺宏已與IBM攜手投入相變化記憶體開發十餘年，合作初期有不少同業加入，隨著時間流逝，不少廠商陸續退出，目前旺宏是IBM相變化記憶體唯一合作夥伴。

旺宏並與IBM合作300層儲存型快閃記憶體（NAND Flash），進展也相當順利，雙方也攜手進行企業級固態硬碟存儲的合作開發計畫，打造全方位的下世代記憶體存儲技術。

業界強調，相變化記憶體具備包括讀寫速度快、耐用、寫入次數極高（至少1,000萬次）、微縮性良好等優勢，被預期將在儲存科技中扮演重要角色，包括手機、電腦與人工智慧產業，被稱為下一世代的記憶體。

旺宏 快閃記憶體 IBM

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