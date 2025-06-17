美國力促越南銷美科技產品少用大陸零組件 台廠：降低依賴有困難

美國力促越南銷美科技產品少用大陸零組件，台廠高度關注。業者觀察，美國政府要求生產零組件與大陸脫鉤，已非一天兩天的事，美國客戶也針對供應鏈進行調查與掌握，後續密切關注美、越談判進度，積極因應。

代工大廠仁寶（2324）昨（16）日即表態：「若美方相關政策定案，將配合客戶需求做調整。」

業界人士不諱言，越南供應鏈體系還不完善，短期內要完全降低對大陸零組件的依賴，確實「有困難。」以筆電來看，機構件、機殼等，已有越南本土製造產能可供應，半導體產品則來自馬來西亞等地，但主機板等關鍵零組件主要還是由供應鏈的大陸廠供應。

另一方面，過往陸企透過越南「洗產地」的傳聞不少，美國政府也有所掌握。不具名的台商指出，去年起部分客戶針對越南或其他東南亞生產基地出貨相關產品的供應鏈進行調查，包含產品及股東來自大陸的比率，後續要觀察台、越談判結果，「少用」大陸零組件的比重降至多少，但許多低單價的產品仍不免使用大陸供應商產品。

不具名的網通大廠高層私下表示，網通產品不管是供應給電信、政府、企業及一般消費者，均攸關國安及資安議題，近年客戶均密切關注來自大陸零組件供應鏈占比。