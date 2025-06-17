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IBM攻量子電腦預計2029年上線 緯創、英業達利多

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
IBM將研發全球第一台大規模容錯量子電腦，預計2029年上線。（路透）
IBM將研發全球第一台大規模容錯量子電腦，預計2029年上線。（路透）

「藍色巨人」IBM預告將研發全球第一台大規模容錯量子電腦，運算能力將較現有的量子電腦高2萬倍，預計2029年上線，朝實現可落地、可擴展的量子運算邁出重要一大步。

市場傳出，緯創（3231）、英業達可望透過代工伺服器主機板，成為IBM量子運算供應鏈夥伴，加上輝達執行長黃仁勳日前高呼「量子運算逼近關鍵拐點」，隨著IBM揮軍量子運算的下個尖端領域，台廠預料也將一同搶食量子運算商機。

IBM的量子電腦目前已在全球許多學術機構、國家實驗室中運作，此次規劃2029年推出的全球首台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」，具備高度穩定與可實用性的量子處理能力，運算效能更提升2萬倍。

據了解，量子電腦主要挑戰在於量子位元的穩定性，過去量子位元運算速度快，但不易控制且易引發高錯誤率，目前多數量子電腦仍屬於易受雜訊干擾的中型量子系統（NISQ）階段，運算時極易受雜訊影響，演算法需反覆執行才能獲得正確結果。

業界人士指出，容錯型量子電腦透過量子錯誤修正技術，能在發生部分錯誤時，依然正常運行，不需重啟整體運算即可持續完成任務，這是過去量子電腦難以達成的關鍵門檻，量子電腦具備容錯能力，等同朝「真正可用」的量子電腦邁出關鍵一步。

黃仁勳今年3月在GTC大會上，坦承錯估量子電腦發展時程，認為「量子運算深具潛力」，近期在巴黎GTC開發者大會上，進一步高呼量子電腦技術「已逼近拐點」，他看好未來幾年內，運用量子電腦解決一些有趣問題，不再遙不可及。

黃仁勳對於量子運算前景轉趨樂觀之際，IBM量子電腦研發也邁向新里程碑，持續推進實用化及商業化發展，台廠將同步喜迎大商機。

聯想為大舉跨入企業資料中心市場，2014年1月買下IBM x86伺服器部門，並也成為IBM伺服器供應商。

法人指出，緯創及英業達為聯想伺服器主機板主力代工廠，隨著IBM推進量子運算布局，緯創及英業達也可望大啖相關伺服器需求商機。


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