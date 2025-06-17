美掐斷紅鏈 盯上越南製造…恐打亂NB、穿戴、網通、手機供應

經濟日報／ 本報綜合報導
美國總統川普痛批蘋果大量在印度製造規避關稅，揚言對蘋果課高關稅後，白宮又盯上越南。。圖為科技業生產線。 圖／聯合報系資料照片
美國總統川普痛批蘋果大量在印度製造規避關稅，揚言對蘋果課高關稅後，白宮又盯上越南。。圖為科技業生產線。 圖／聯合報系資料照片

美國總統川普痛批蘋果大量在印度製造規避關稅，揚言對蘋果課高關稅後，白宮又盯上越南。路透引述知情人士報導，美國在關稅談判上，力促越南組裝銷美科技產品少用大陸的零組件。

業界指出，美中貿易戰開打後，東南亞成為科技業者非陸生產基地重鎮，越南更是主要落腳地，包括鴻海（2317）、仁寶、啟碁、智邦等指標大廠都在越南生產筆電、穿戴裝置、網通、手機等終端產品。

由於越南電子供應鏈還不成熟，當地製造高度仰賴大陸供應零組件，一旦美國盯上越南要求當地產品銷美降低採用大陸零組件，恐打亂筆電、穿戴裝置、網通、手機等四大終端產品供應。

鴻海昨（16）日未針對越南製造的零組件做出回應。法人表示，鴻海在越南主要生產iPad、MacBook、AirPods與Apple Watch等蘋果產品。受美中貿易戰影響，未來蘋果出貨到美國的產品，恐怕都會從越南出貨，只有iPhone是從印度銷往美國。

越南為仁寶在大陸以外第二大生產基地。仁寶在越南擁有三座廠區，除因應美系筆電品牌客戶戴爾生產需求外，其他產品還包括網通、智慧手持裝置等。據悉，仁寶越南筆電產能約占整體筆電產能三成左右。

網通廠啟碁、智邦來自美國市場營收貢獻占比逾七成，且都在越南建立產能。

蘋果、三星等科技巨頭也在越南設有大型製造基地，零組件多仰賴大陸供應；Meta和Google也委託越南廠商生產VR頭戴裝置和智慧手機等。

據報導，越南政府已召集本地企業開會，要求擴大「越南製」零組件比重。業者普遍表達配合意願，但也警告仍需時間和技術才能達標。其中一位知情人士透露，美方要求越南「降低對中國高科技的依賴」，這是供應鏈重組的一環，如此也可同步減少美國對陸製零組件的依賴。

另一位知情人士表示，最終目標是加快美國和中國高科技脫鉤，同時提升越南工業實力，其中點名在越南組裝的VR裝置，過於依賴大陸技術。

消息人士均強調，美方雖普遍要求越南降低對大陸的依賴，但「出口產品中的中國高科技含量」，是首要待解決的焦點。

越南 美國

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