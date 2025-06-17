台積助攻 南科管理局轄下六大園區年營業額上看3兆

經濟日報／ 記者吳秉鍇宋健生／高雄、台中報導

台積電（2330）高雄廠區建置正按進度推進，隨著P1廠和P2、P3廠預計2025年、2026年陸續加入量產的助攻下，南科管理局轄下六大園區的年營業額將上看3兆元。

高雄市政府指出，台積電高雄P1廠2024年11月26日舉行進機典禮，目前力拚今年第3季營運；P2廠房同時也逐步成形，預計2026年第1季營運。

而P3廠房在完備環境影響評估及都市計畫變更等程序後，已於2024年10月雜項執照申報開工進行土方基樁工程，預計2026年第4季營運。

另外，國際半導體市場快速變化，產能需求殷切，台積電2024年10月啟動擴建計畫，勘選第3廠房東側規劃P4、P5廠，預計完備都市計畫變更及環境影響評估等程序後啟動建廠工程。

市府指出，4、5廠3月初通過環評審查，預計最快2027年第4季可營運；台積電在高雄廠五座2奈米廠房全數營運後，預估可創造4,500個就業機。

南科管理局指出，南科是全球最先進半導體製造聚落，擁有2奈米先進製程和CoWoS先進封裝技術，受惠AI熱潮，在積體電路產業帶動下，南科管理局轄下六大園區全面成長，2024年衝破2兆元，年增一倍，未來隨著台積電高雄廠產能開出後，年營業額上看3兆元可期。

中科方面，台積電進駐中科園區以來，持續加碼投資擴廠，目前在中科園區有15A及15B兩個廠區、共七座廠房，主要有28至22奈米，以及7奈米至6奈米製程。

台積電中科二期園區建廠計畫，在確定高雄擴增2奈米產能後，決定改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠（Fab 25），規劃興建四座1.4奈米廠，首座廠（P1）將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

奈米 台積電

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