南科動能熱轉 AI帶旺營運 前四月中科近3,600億、竹科5,300億 增約一成

全球AI產業蓬勃發展，帶旺科學園區營運。南科管理局昨（16）日公布今年前四月總營業額達9,045.14億元，創同期新高、年增58.6%。南科指出，去年營業額首破2兆元，創下歷史新高紀錄，期望今年續創新猷。

中科園區也受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，今年前四月總營業額累計3,598. 45億元、年增10.9%。新竹科學園區方面，累計前四月總營業額達5,318.83億元，年增9.77%，整體成長動能穩健。

南科管理局指出，其中IC產業受惠高效能運算（HPC）與AI應用等供不應求激勵，不僅先進製程營收貢獻良多，成熟製程也成長，帶動前四月營業額達7,854.93億元，年增68.2%。

光電產業受惠於中國大陸家電補貼政策帶動電視銷售，以及因美國關稅政策帶來拉貨效應，今年前四月營業額達630.5億元，年增8.3%；電腦及周邊產業受惠於AI伺服器出貨量起飛成長，前四月營業額達162.93億元，年增24.5%。

精密機械產業也受惠於全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃熱絡，帶動精密設備產業及精密元組件營收飛躍成長，今年前四月營業額為276.89億元，較去年同期成長74.4%；生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材優異營運表現，前四月營業額達46.51億元，較去年同期成長8.2%。

中科園區方面，同樣受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，今年前四月營業額達3,598. 45億元、年增10.9%。

中科管理局表示，中科園區六大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，半導體晶片需求增加，帶動營業額成長11%。

中科園區2024年營業額達1.04兆元，再度站穩兆元大關，較2023年同期成長10.22%，為歷年第三高。

展望2025年，全球經濟雖逢美國總統川普關稅政策與貿易限制措施等不確定性升高，以及地緣政治風險等挑戰，但是隨著AI以及高效能運算應用快速發展，中科持續輔導廠商進駐建廠營運，預估今年營業額仍將穩定成長。

中科六大產業今年前四月營業額表現，其中積體電路成長11%、光電成長5.1%、精密機械成長11.4%、電腦及周邊成長42.4%、生物技術成長36.1%、通訊成長2.1%、其他成長15%。

竹科累計前四月總營業額5,318.83億元，年增9.77%。從細項來看，積體電路產業是竹科的火車頭，4月產值就達1,023.08億元，占當月總產值逾七成，穩定支撐園區整體表現。