家用遊戲機 索尼霸主地位面臨挑戰
任天堂新機Switch 2在美、日等主要市場銷售火熱，甚至在美國取代索尼，成為當地歷來新款遊戲機開賣首周最暢銷的機種，步步進逼全球家用遊戲機霸主索尼的市場地位。
業界人士指出，Switch 2經過硬體提升後，不僅可在客廳電視直接遊玩4K畫質的遊戲，且還能透過網路與麥克風進行社群交流，光這二個功能就足以威脅索尼的PS5。
業界人士分析，過往無論是日本或美國市場，不少家用遊戲機愛好者對於遊戲的畫質與流暢度都相當講究，而任天堂前一代機種Switch顯然無法滿足需求，隨著Switch 2把這些過往的痛點都解決了，接下來就是單純比拚誰的遊戲能受到更多人歡迎，而擁有眾多人氣IP的任天堂，自然不會屈居下風。不過，Sony也不會坐以待斃，日前在PS5推出五周年紀念日時，官方則向許多玩家保證未來每一年都會推出至少一款大型單人遊戲，藉此滿足玩家對遊戲品質的需求。
業界人士指出，隨著Switch 2奪下更多市占，未來家用遊戲機市場競爭勢必更加激烈，而決勝關鍵也將從硬體轉向軟體，後續哪家業者能推出更受歡迎的遊戲，就會取得更多優勢。
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