華碩、微軟推掌機 2025年下半年開賣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微軟攜手華碩（2357）合作推出首款ROG Xbox Ally系列掌上型遊戲機，揮軍掌機市場，備受市場關注。華碩昨（16）日進一步釋出更多產品細節，並預告新機將於今年下半年在台首波開賣。

華碩並未公布新機價格，業界傳出，入門款售價為499美元（約新台幣1.47萬元）。

ROG Xbox Ally系列共有ROG Xbox Ally與ROG Xbox Ally X兩款機型，結合微軟Xbox與Windows PC遊戲的優勢和彈性。其中，入門款ROG Xbox Ally系列針對玩家長時間沉浸遊戲的需求，從手感大幅升級。進階版的ROG Xbox Ally X更進一步配備脈衝觸發器，讓每一次射擊、加速、爆發攻擊都更有臨場氛圍。

華碩表示，憑藉Windows 11的開放彈性與高度相容性，玩家不僅可暢玩Xbox Game Pass及各大平台大作，亦可輕鬆安裝模組與個人化設定。

ROG Xbox Ally搭載超微Ryzen Z2 A處理器，ROG Xbox Ally X則配備最新超微Ryzen AI Z2 Extreme高階處理器，帶來更長效電池續航。因應AI時代來臨，ROG Xbox Ally X亦內建NPU，隨時支援最新推出的AI功能。

華碩預告，ROG Xbox Ally系列預計2025下半年在台首波開賣。市場傳出，該機預計將在今年10月於歐洲地區上市，最快8月就能展開預購。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，ROG Ally系列營收與獲利貢獻，隨著每一代產品轉換，大概會有些上下波動，但華碩在掌機領域發展非常堅定，並且非常有信心，預期將助益營收增長並優化獲利結構。

ROG Xbox Ally系列是微軟掌上型遊戲機首發，主打讓玩家隨時隨地暢玩Xbox和PC遊戲，強調「一台能握在手上的Xbox，結合Xbox的效能和Windows的自由度。」玩家可透過這台掌機玩遍整個遊戲庫，包括Xbox、Battle.net、Steam、GOG和Ubisoft Connect等各大Windows PC商店的作品。

微軟最新系列掌機的按鍵、搖桿和握把配置，與Xbox的控制器相似，機身則因置中螢幕而拉長。微軟新聞稿指出，開機後將直接進入專為掌機遊玩最佳化的Xbox全螢幕介面。

華碩 Xbox ROG

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