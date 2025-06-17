真無線藍牙產品 蘋果市占稱冠
市調機構Canalys公布今年第1季全球真無線藍牙耳機（TWS）市場分析，蘋果以23.3%市占率，穩居全球第一名，出貨1,820萬台，年增12%，大幅領先第2名小米的11.5%市占率。
Canalys表示，蘋果持續在TWS居於領先地位，主要是蘋果生態系統的優勢，加上持續整合健康偵測功能，使得蘋果的TWS出貨量持續成長。
法人指出，蘋果的AirPods系列產品每年出貨量相當穩定，得益於蘋果持續在AirPods產品上增添各種新功能，推升AirPods系列出貨量，帶動供應鏈廠商業績穩定向上。
Canalys統計今年第1季全球整體TWS出貨量達到7,800萬台，成長18%，是2021年以來最高的成長幅度，不僅是蘋果，所有的TWS品牌業者都在加速推動產品，不論在區域或價格帶上，各品牌業者的策略，都相當積極。尤其在美國市場，受到川普關稅的影響，第1季TWS恢復成長態勢，並繳出兩位數的增長，主要是品牌廠商建立庫存，避開川普的關稅不確定性，蘋果在北美市場居支配地位，第1季市占率超過50%。
至於其他市場方面，各大品牌為了建立自身優勢，紛紛採取擴張策略。
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