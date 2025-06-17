任天堂在美報捷 打破分析師看衰疑慮…鴻準、旺宏成大贏家
任天堂最新遊戲機Switch 2繼在日本市場上市四天狂銷350萬台後，在美國市場同步報捷，開賣首周熱賣110萬台，並取代索尼PS4，成為歷來在美開賣首周最熱銷的遊戲機，打破先前分析師擔憂美國民眾因售價偏高、通膨與關稅考量拖累Switch 2買氣的疑慮。
隨著新機開賣在日本、美國市場先後傳捷報，任天堂追單力道勢必加大，鴻準（2354）為Switch 2唯一組裝與機殼供應商，旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），將是兩大贏家；偉詮電、原相、虹冠電等也將受惠。
業界分析，Switch 2在日本母國市場熱賣並不讓人意外，惟美國市場銷售先前充滿雜音，尤其美國售價比日本高，也較前一代Switch貴逾三成，未來可能還有關稅問題待解決，加上美國遊戲機市場長期被索尼PS系列以及微軟Xbox分食，如今任天堂靠Switch 2在美國衝出好成績，對供應鏈而言如同打了一劑強心針。
原先不少市場分析師看衰Switch 2銷售，很大的原因就是認為任天堂即使推出新機，仍難以在美國市場擴大市占，從Switch 2美國上市首周實際銷量看來，當地玩家對於Switch 2以及相關遊戲的認同度優於預期。
市調機構Circana數據顯示，Switch 2在美國市場上市首周狂銷110萬台，打破PS4當年上市初期銷售記錄，成為美國市場歷來開賣最熱銷的遊戲機，其中約八成買家購買Switch 2同時選購人氣遊戲《瑪利歐賽車世界》。
若以首周銷售排行榜來看，前三名的Switch 2遊戲軟體依序是《瑪利歐賽車世界》、《電馭叛客2077》，以及《薩爾達傳說：王國之淚》Switch 2特別版。
業界指出，Switch 2在美國市場開紅盤，更加深任天堂加強力道，並且將銷售高峰一路推向年底的歐美耶誕節旺季，相關供應鏈的訂單能見度至少將直達第4季。
供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，旺宏則獨家供應唯讀記憶體，偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商。
Switch 2在美國售價為449.99美元，比第一代Switch貴三分之一以上，而日本限定版則較便宜，要價4萬9,980日圓（約350美元）。Switch 2的新遊戲也比現有的Switch遊戲略貴，外界推估軟體才是任天堂未來主要的利潤來源。
Switch 2導入輝達最新的神經渲染與AI技術（DLSS），等同於將RTX顯示卡搬進Switch 2中，使得整體效能大增十倍，並可提供全新的多畫格生成功能與增強的超解析度。
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