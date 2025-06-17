蘋果要推新耳機…主打健康偵測功能 鴻海利多

市場傳出，蘋果可望在明年發布AirPods Pro 3，以更快的H3晶片、主打健康偵測的新功能，包括心率監測與溫度感應等功能，可望帶動新一波買氣，主力供應商之一的鴻海（2317）可望受惠。

中國大陸媒體引述分析師Jeff Pu的發文，預告這項產品將問世。主要根據MacRumors網站的開發者Steve Moser發現，在iOS 26首個開發者測試版的程式碼中，出現「AirPods Pro 3」的字串，此代碼位於與耳機相關的使用者介面框架（UI framework）中，與現有的「AirPods Pro」及「AirPods Pro 2」並列。

這是蘋果官方內部首次直接稱呼完整產品名稱AirPods Pro 3，被外界解讀為蘋果已確認推出新一代AirPods Pro產品。

另外，根據陸媒IT之家科技記者古爾曼報導，AirPods Pro 3外觀設計將迎來重大調整，雖尚未確定蘋果會如何設計，但市場已經預期AirPods Pro 3耳機和充電盒造型設計風格將與前代迥異，變成另一款全新產品。

多個供應鏈來源指出，AirPods Pro 3耳機本體與充電盒將有新造型，傳聞包括更纖薄的外觀、隱藏式狀態指示燈。

在技術方面，新一代AirPods Pro 3產不僅有更好主動降噪效果、音質提升且更省電，更因配備更快的H3晶片，能夠實踐蘋果一直以來希望在穿搭裝置中新增健康偵測項目，心率監測和溫度感應功能將是新耳機主打的健康亮點。

古爾曼強調，蘋果持續測試在AirPods Pro耳機嵌入體溫感應器的耳道體溫感測技術，以及耳內心率感測功能，能測量配戴者的耳溫和心率，有資料顯示，從耳朵測量的體溫，比手腕上的溫度測量更為精確。

天風國際證券分析師郭明錤先前也透露，蘋果將在AirPods上增加更多的健康功能，並為AirPods申請一項傳感器專利，能夠用來檢測多項健康數據，包括監測心率、體溫、汗水等。

AirPods Pro系列自2019年問世，2022年迎來第二代硬體大改款，2023年則改為USB-C以符合國際主要趨勢，以AirPods Pro更新周期來看，2025年底或是2026年推出第三代 AirPods Pro符合預期。