聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果要推新耳機…主打健康偵測功能 鴻海利多

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
市場傳出，蘋果可望在明年發布AirPods Pro 3，以更快的H3晶片、主打健康偵測的新功能，包括心率監測與溫度感應等功能，可望帶動新一波買氣，主力供應商之一的鴻海可望受惠。（路透）
市場傳出，蘋果可望在明年發布AirPods Pro 3，以更快的H3晶片、主打健康偵測的新功能，包括心率監測與溫度感應等功能，可望帶動新一波買氣，主力供應商之一的鴻海可望受惠。（路透）

市場傳出，蘋果可望在明年發布AirPods Pro 3，以更快的H3晶片、主打健康偵測的新功能，包括心率監測與溫度感應等功能，可望帶動新一波買氣，主力供應商之一的鴻海（2317）可望受惠。

中國大陸媒體引述分析師Jeff Pu的發文，預告這項產品將問世。主要根據MacRumors網站的開發者Steve Moser發現，在iOS 26首個開發者測試版的程式碼中，出現「AirPods Pro 3」的字串，此代碼位於與耳機相關的使用者介面框架（UI framework）中，與現有的「AirPods Pro」及「AirPods Pro 2」並列。

這是蘋果官方內部首次直接稱呼完整產品名稱AirPods Pro 3，被外界解讀為蘋果已確認推出新一代AirPods Pro產品。

另外，根據陸媒IT之家科技記者古爾曼報導，AirPods Pro 3外觀設計將迎來重大調整，雖尚未確定蘋果會如何設計，但市場已經預期AirPods Pro 3耳機和充電盒造型設計風格將與前代迥異，變成另一款全新產品。

多個供應鏈來源指出，AirPods Pro 3耳機本體與充電盒將有新造型，傳聞包括更纖薄的外觀、隱藏式狀態指示燈。

在技術方面，新一代AirPods Pro 3產不僅有更好主動降噪效果、音質提升且更省電，更因配備更快的H3晶片，能夠實踐蘋果一直以來希望在穿搭裝置中新增健康偵測項目，心率監測和溫度感應功能將是新耳機主打的健康亮點。

古爾曼強調，蘋果持續測試在AirPods Pro耳機嵌入體溫感應器的耳道體溫感測技術，以及耳內心率感測功能，能測量配戴者的耳溫和心率，有資料顯示，從耳朵測量的體溫，比手腕上的溫度測量更為精確。

天風國際證券分析師郭明錤先前也透露，蘋果將在AirPods上增加更多的健康功能，並為AirPods申請一項傳感器專利，能夠用來檢測多項健康數據，包括監測心率、體溫、汗水等。

AirPods Pro系列自2019年問世，2022年迎來第二代硬體大改款，2023年則改為USB-C以符合國際主要趨勢，以AirPods Pro更新周期來看，2025年底或是2026年推出第三代 AirPods Pro符合預期。

蘋果 AirPods Pro 2 AirPods

延伸閱讀

蘋果攻AI眼鏡設計朝模組化發展 鴻海、廣達有望拿下代工訂單

中職／接受雄鷹陳宇宏道歉！前悍將混血投手：我們仍是朋友

TPBL／蔣淯安重拾MVP身手延長戰線 教頭讚攻守無可挑剔

TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

相關新聞

蘋果要推新耳機…主打健康偵測功能 鴻海利多

市場傳出，蘋果可望在明年發布AirPods Pro 3，以更快的H3晶片、主打健康偵測的新功能，包括心率監測與溫度感應等...

美掐斷紅鏈 盯上越南製造…恐打亂NB、穿戴、網通、手機供應

美國總統川普痛批蘋果大量在印度製造規避關稅，揚言對蘋果課高關稅後，白宮又盯上越南。路透引述知情人士報導，美國在關稅談判上...

家用遊戲機 索尼霸主地位面臨挑戰

任天堂新機Switch 2在美、日等主要市場銷售火熱，甚至在美國取代索尼，成為當地歷來新款遊戲機開賣首周最暢銷的機種，步...

真無線藍牙產品 蘋果市占稱冠

市調機構Canalys公布今年第1季全球真無線藍牙耳機（TWS）市場分析，蘋果以23.3%市占率，穩居全球第一名，出貨1...

華碩、微軟推掌機 2025年下半年開賣

微軟攜手華碩合作推出首款ROG Xbox Ally系列掌上型遊戲機，揮軍掌機市場，備受市場關注。華碩昨（16）日進一步釋...

南科動能熱轉 AI帶旺營運 前四月中科近3,600億、竹科5,300億 增約一成

全球AI產業蓬勃發展，帶旺科學園區營運。南科管理局昨（16）日公布今年前四月總營業額達9,045.14億元，創同期新高、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。