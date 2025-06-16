快訊

出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢

已累計連32摃...威力彩頭獎再摃龜 周四有機會拚14億元得主

再熱7天...這日天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

半導體零組件及量子成勝負關鍵 工研院籲台廠強化韌性

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
工研院舉辦「全球科技產業競局之趨勢與挑戰系列研討會」。工研院／提供
工研院舉辦「全球科技產業競局之趨勢與挑戰系列研討會」。工研院／提供

隨著全球科技快速的變革，供應鏈也面臨到重組的關鍵時刻，工研院趁此機會召開「全球科技產業競局之趨勢與挑戰系列研討」，吸引500位學研專家與業者參與。研討會聚焦半導體策略定位、電子零組件商機與量子科技供應鏈布局三大主題，剖析全球產業變局下臺灣的機會與挑戰。工研院指出，面對關稅政策變化、地緣政治升溫與科技競爭加劇，臺灣須強化產業韌性，積極布局前瞻科技，掌握下一波全球發展主導權。

AI應用加速落地 晶片與硬體需求全面啟動

2025年CES與COMPUTEX分別以「Dive In」與「AI NEXT」為主題，預示AI人工智慧技術正全面融入生活應用，並驅動晶片與終端裝置創新。與此同時，生成式AI技術降低算力門檻，開源與輕量化模型讓智慧手機、PC等設備皆可搭載AI，帶動台灣IC設計產業需求上升，工研院預估2025年台灣IC設計業產值將較前一年成長13.9%。工研院指出，邊緣AI的普及不僅鞏固台灣晶片業者既有優勢，也將催生更多創新應用與服務，讓晶片與硬體的機會真正遍地開花。

CPO與先進封裝助力高速運算市場升溫

為因應AI模型規模快速擴張與資料中心高速運算需求，共封裝光學（CPO）技術成為產業焦點。該技術可將光引擎與晶片封裝整合，顯著降低傳輸損耗。工研院預估，隨著矽光子交換器導入量產，CPO市場規模至2029年將較2024年成長逾4倍，達到4,750萬美元。對應異質整合需求，2.5D/3D封裝與TSV等先進封裝技術將加速應用，全球先進封裝市場也將以年均10.8%穩健成長，預估2029年全球先進封裝市場達671.9億美元。臺灣具備晶圓製程、封裝與矽光子整合優勢，未來有機會成為CPO全球技術落地的核心基地。

半導體成長強勁 政策變數成挑戰

AI應用推升終端升級與運算需求，帶動半導體技術與市場再創高峰。工研院預估，2025年全球半導體市場將達7,009億美元，年成長11.2%；台灣方面，AI相關應用將推升IC製造與封測產能利用率，預估全年產值將達新台幣6兆3,313億元，年成長19.1%，展現強勁動能。然而，面對地緣政治升溫與全球供應鏈重組壓力，政策風險亦不容忽視。美國總統川普上任後推動新一輪關稅政策及相關措施，對國際貿易局勢與供應鏈穩定性帶來高度不確定性。同時，全球半導體產業正加速邁向區域化與多點配置發展，各國持續透過政策強化在地製造能力。工研院建議，台灣半導體業者須密切關注政策變化帶來的衝擊，並及時調整應對策略。

顯示與感測技術創新 驅動新應用場景

此外，在AI賦能下，智慧眼鏡市場潛力可期。工研院指出具備高亮度與微型化優勢的LEDoS（LED on Silicon）最契合智慧眼鏡顯示需求，預估2029年市場滲透率將達57.4%。若未來具備取代手機條件，市場規模可望比照現行手機面板，達400億美元以上潛力。建議臺灣應善用Micro LED與半導體製程優勢，提前布局LEDoS技術，爭取智慧顯示升級契機。

同時，MEMS感測器也因應用場景多元化而成長動能穩健。車用電子、AI Sensing、智慧醫療等高附加價值應用推升市場需求，工研院預估，2025年臺灣感測器全年產值將達新台幣2,232億元，年增約2.5%。具尤其在車用電子、智慧醫療與AI Sensing等高附加價值領域，MEMS感測器因體積小、功耗低、靈敏度高，成為關鍵零組件。未來隨整合與模組化設計趨勢，將為臺灣感測器產業開創新利基。

零組件需求穩增 須審慎因應政策干擾

被動元件方面，在美國新一輪關稅政策影響下，全球供應鏈持續調整。短期內為因應不確定性，業者提前備貨，加上AI伺服器出貨暢旺，帶動2025年台灣被動元件上半年產值達新台幣1,276億元，年增9.6%；全年產值可望達2,507億元，年增4.2%。但工研院提醒，需審慎觀察備貨效應是否造成下半年需求下滑，並應對外部政經變動所帶來的市場波動。

PCB產業則由AI伺服器與衛星通訊帶動，持續扮演2025年台灣PCB產業成長的主要推手。預估2025年台灣PCB產業規模達8,661億新台幣，成長6%。但隨著關稅政策影響，業者提前出貨，恐壓縮後續市場需求，應謹慎因應節奏變化。整體而言，2025年電子零組件產業正處於新興需求與全球動盪交錯的關鍵時刻。AI、電動車、物聯網等應用快速擴展，帶動高效能與高可靠性零組件的龐大需求，然國際政經環境的不確定性也考驗業者的應變能力。

量子科技崛起 臺灣應搶占應用與生態主導權

在量子技術迅速發展的全球浪潮中，研討會第二日聚焦量子電腦、元件與應用場景。隨著全球科技競爭白熱化，量子科技正以前所未有的潛力，重塑未來產業格局。全球量子科技預計於2040年創造8,500億美元經濟價值，且2024年新創投資金額已達85億美元，顯示其市場成長潛力。其中，離子阱等量子硬體技術已在金融、新材料等領域展現實用潛力，量子控制電路技術亦將成為產業化關鍵。工研院呼籲，臺灣應結合半導體與ICT優勢，發展混合式量子運算、低溫控制元件與加密通訊等利基應用，並積極推動國際合作與人才培育，加速建構在地量子科技創新生態系，搶占未來全球科技競爭的關鍵位置。

工研院 AI

延伸閱讀

學生站在量子與AI匯流十字路口 作家學者跨校接力連結新知

工研院助攻儲能產業

華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

華碩自研後量子密碼演算法 獲美 NIST 親頒 CAVP 認證

相關新聞

AI女神李珠珢吸睛 台灣大年度品牌廣告破百萬觀看

AI女神李珠珢人氣爆棚，不僅吸引球迷擠爆大巨蛋，台灣大哥大（3045）更宣布，年度代言人李珠珢最新品牌形象廣告《AI神展...

日月光與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪 提供學生更多學習機會

為因應高雄產業升級與半導體S廊帶政策推動，高雄市政府教育局與日月光半導體公司攜手合作，自114年暑假起辦理「高中暑期營隊...

格斯科技挺進國防能源戰略高地 以次世代電芯對接軍用無人機高標需求

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造領導企業格斯科技宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟...

鴻海研究院研發先進晶片獲 IEEE ISPSD 肯定 突破 AI 伺服器關鍵技術

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體研究所最新兩項前瞻性研究成果再獲肯定，包括應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，...

永豐金證券2025年第2季產業投資論壇 市場聚焦 AI 應用發展

人形機器人與AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。永豐金證券6月5日舉辦第2季產業投資論壇圓滿落幕，吸引近4...

台積電進駐生態科學園區？ 國科會：以廠商公告為主

國科會推動台南沙崙生態科學園區，媒體報導傳出台積電有意進駐。國科會今天表示，特定廠商是否進駐，以廠商對外公告內容為主；沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。