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緯創以AI打造零接觸生理照護系統 建構無圍牆照護病房

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創醫學副理何舒軒。記者吳康瑋／攝影
緯創醫學副理何舒軒。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下高階智慧醫療器材製造子公司緯創醫學近年積極投入開發AI零接觸智能照護系列產品，自主研發「BestShape VS 病床生理監測系統、BestShape Care 樂活照護服務」2大零接觸生理照護系統，以AI技術建構無圍牆的照護病房，全面提升國內醫療院所在照護效率與安全方面的品質，進一步提升民眾在接受照護時的方便性，團隊也期盼透過建構無圍牆銀髮族照謢病房，以高隱私、長期追蹤變化預防急重症等服務，提供用戶更完備的照護品質。

緯創醫學副理何舒軒指出，團隊近年專注於AI應用，自半年前開始與北醫展開深入合作，利用AI設備協助醫護人員管理病患，特別是在感染病房中，減少醫護人員需頻繁穿脫隔離衣所帶來的困擾。她強調，AI技術可在病房中提供24小時的健康監測，透過設備監測患者的生理狀況，幫助醫護人員及時掌握病情變化。舉例來說，利用一種稱為Sipassion BS的設備，能夠在病牀旁偵測患者的睡眠品質與生命跡象，不需穿戴，便於醫護人員護理。

針對目前成功導入的案例，何舒軒分享，目前該系統已導入國內多間醫療院所，甚至包括多間長照機構都已採用，而此設備不僅能即時監測病患是否發燒，並且在變化發生時，還能及時發揮預警的作用、及時提醒護理人員，預防受照護者的病情惡化。另外，他也提到緯創醫學近年與雙和醫院的合作案例，她透露，雙方已開發出無需穿戴的睡眠檢測方式，讓病患能在熟悉的環境中進行評估，以提供更佳的睡眠品質管理。

何舒軒表示，「BestShape VS」系統的核心特色在於其非接觸式和非穿戴式的設計，讓使用者在不需佩戴任何裝置的情況下，便能輕鬆獲取生理資訊。而該系統能自動偵測心跳、呼吸及動態，並整合多種 IoT 設備（如血氧計、體溫計等），提供全面的健康數據。此外，該系統還提供睡眠模式報告和呼吸、心跳趨勢報告，幫助使用者了解自身健康狀況。藉此使用者還可設定個人警報，以便在健康異常時及時響應。

何舒軒坦言，對照護者而言「BestShape VS」系統能有效減少感染風險，並提供24小時全年無休的遠端即時掌握，讓照護者隨時關注病患狀況。透過即時通訊軟體推播的重要通知，照護者能迅速獲取病患的健康資訊，提升照護效率。她透露，這套照護系統，可透過雷達偵測長者在居住環境中的移動及安全狀況，有效降低照護人員的工作負擔。例如，在照護機構中，這套系統能通知工作人員是否有長者在廁所中待太久，從而保障長者的健康與安全。

醫護人員 緯創 AI

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