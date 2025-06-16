緯創響應世界海龜日 誓以實際行動保護「生物多樣性」

代工大廠緯創（3231）近年積極投入自然與生物多樣性保育工作，並透過旗下緯創人文基金會推動多項生態保育計畫，而團隊16日表示，今天是「世界海龜日」，一個提醒我們珍惜海洋，守護海洋生物，並思考如何與自然長久共存的日子，團隊也特地舉辦ESG Sphere兌點活動，並邀請旗下的緯創人與家人、朋友共同參與，透過實際來到海科館，一起體驗這裡的歷史文化與前身「北火」所留下的時代精神；學習如何在日常實踐海洋永續生活。這一切既是對海洋的致敬，也是對未來的一份承諾。

緯創表示，台灣是一個四面環海的海島，不僅擁有迷人的海岸線，還是赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜等多種海龜的重要活動棲息地。然而，塑膠污染、棲地破壞以及氣候變遷等議題，正威脅著牠們的生存環境，而我們每個人都該立刻行動起來，以實際作為化解環境中隱藏的危機。雖然目前該活動已經正式落幕，但「永續」這個概念卻可以作為緯創集團的日常。讓我們一同來繼續努力，減少塑膠使用、選擇永續食材，盡自己的力量來守護這片深藍海洋和其中的生命。

根據緯創官網顯示，全球各生產據點與辦公區均未設置在環境保護、生物豐富多樣地區或經修復的棲息地，場址內無列入世界自然保育聯盟 (IUCN) 轄下紅色名冊及全國保育名冊瀕臨絕種的物種。同時，依據各地環保法規進行環境影響評估，避免營運活動損及生物多樣性的保育，採用對環境友善的技術積極地使污染減量，嚴格遵守環保法規，每年採取檢測措施以確保廢水、廢氣、廢棄物處理、噪音排放符合法規要求。團隊在台灣將透過緯創人文基金會與理念相同的公益團體合作，持續與當地居民、利害關係人合作及執行自然生態守護相關計畫。

緯創承諾透過其活動、產品及服務的持續改善，推動自然與生物多樣性保育和重新造林計畫來承擔對整體生態環境影響減緩的責任。從企業內部做起，呼籲價值鏈與各營運據點防止任何濫伐森林行為，持續規劃迴避(avoidance)、衝擊減輕(minimalization)、替代復育(restoration) 與異地補償(Biodiversity offsets) 為步驟，系統性地導入自然為本解方(Nature-based Solutions, NbS)，邁向不淨損失(No Net Loss)、淨正向影響(Net Positive Impact) 之共同目標。

為更積極地回應全球自然目標(Global Goal for Nature)，並持續關注生態環境、尊重生態平衡、維護瀕危物種。緯創自從2023 年起，就已逐步建構對自然暨生物多樣性保育依賴性和衝擊程度的評估方法及指標，並制定相關工作目標。為支持生態永續及森林循環的理念，他們全面汰換台灣地區營運據點的石化清潔劑，改採用由校園雜木修枝炭化所萃取的木酢液製作的環保洗手乳及洗碗精。

緯創團隊強調，集團夥伴致力於在2050年實現對自然正向（Nature Positive）的貢獻，同時也訂定對供應商有關生物多樣性和不毀林的行為準則，包括保護生態環境、禁止濫伐森林、保護自然棲息地、避免土地污染等。經營團隊也期盼，透過以上這些行動，展現其對生態環境的重視，並積極推動永續發展。