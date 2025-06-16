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英業達虛擬歌手6月22日首場「實體」演唱會 表演資訊一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達虛擬歌手米拉蜜。翻攝自寬宏售票系統
英業達虛擬歌手米拉蜜。翻攝自寬宏售票系統

代工大廠英業達（2356）旗下元宇宙技術處近日宣布，團隊在虛實元邦技術的集大成之作「元宇宙平台」上，傾注全力打造的「虛擬偶像」歌手米拉蜜（Mila Mii），即將在6月22日下午4點15分於台北松仁威秀，舉辦自己出道以來的首場實體演唱會「You & Mii, Taipei 2025」。活動已在寬宏售票系統上正式啟動售票，每張門票訂價500元，對號入座、先搶先贏。而團隊為讓沒搶到票的粉絲，也能觀賞這場難得的演出，因此加碼在當天晚上8點15分再多開一場線上演出，引發關注。

英業達近年積極衝刺「元宇宙」及「AI應用」等技術的布局，而團隊在文化內容策進院的指導之下，與知名金牌音樂製作人陳子鴻攜手合作，成功在「虛實元邦（VRSTATE）」虛擬平臺上打造虛擬偶像歌手米拉蜜。團隊透露，米拉蜜的角色設定的是具有荷蘭血統的台灣18歲少女，擁有音樂、舞台及繪畫才藝，精通國語、台語、英文等多國語言，這次演出分為「現場實體、虛擬線上」共2種，而團隊16日也公布「專屬福利」，只要輸入優惠碼「inventec2025」線上場即可享5折優惠。

英業達元宇宙技術處分享，「科技始終來自人性」這是大家最耳熟能詳的廣告詞，也是米拉蜜誕生的最佳注解。當科技與情感交融，虛擬與現實的音樂火花隨之綻放！這次團隊除了將在台北松仁威秀舉辦米拉蜜的數場實體演唱會，也將在當天晚上於虛實元邦平臺上，為米拉蜜舉辦出道以來的第三場虛擬線上演唱會，而歌單與線下演出保持一致，預估將帶來10首跨越虛實的精彩演出，包括話題單曲《有一天》《No Choice》《帥哥粉碎機》，融合光影特效與動作捕捉技術，呈現沉浸式的虛擬音樂盛宴。

事實上，虛擬歌手米拉蜜（Mila Mii）作為天后江蕙的「同門師妹」，也獲得陳子鴻親自為其編寫詞曲，而隨著師姐江蕙近日釋出演唱會加場的好消息，作為師妹的米拉蜜，其首場實體演唱會也在寬宏售票系統上啟動售票，而此次演出是由米拉蜜背後的經紀公司群真有限公司主辦，演出長度約88分鐘，一人一券(不分大小)，皆需憑票入場，本場次非親子節目，建議六歲以上觀眾觀賞，大家購票前請自行斟酌，每個會員購買上限 8 張、每張票券則限使用一次，勿隨意購買來路不明的票券，以免自身權益受損；購買各種優惠票券者，需於購票與使用時依規定出示相關證明文件。

英業達虛擬歌手米拉蜜。記者吳康瑋／攝影
英業達虛擬歌手米拉蜜。記者吳康瑋／攝影
英業達虛擬歌手米拉蜜。翻攝自寬宏售票系統
英業達虛擬歌手米拉蜜。翻攝自寬宏售票系統

英業達 演唱會 元宇宙

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