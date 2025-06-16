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華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增

中央社／ 台北16日電

經濟部近日將華為、中芯等中企納入實體清單，若國內廠商欲出口給實體清單上的企業，應事前獲得許可。台廠指出，華為營收占比不高，且不是從台灣廠接單，影響不大。

專家分析，自2018年美中科技戰以來，大多數台廠已與華為劃清界線，但此次政策仍凸顯「在地供應」的重要性日益增加，廠商產能調度將更具挑戰性。

經濟部國際貿易署15日晚間發布新聞稿表示，近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國安考量，於6月10日發布，新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

針對華為遭出口管制，供應鏈的光學鏡頭廠大立光表示，不評論單一客戶。印刷電路板（PCB）與載板大廠欣興僅表示，尚在釐清中。

不願具名的台廠指出，華為營收占比不高，且不是從台灣廠接單，影響不大，理論上經濟部不會管制台廠在海外的出貨，但是必須持續觀望相關效應，例如其他陸系客戶像是小米、vivo、OPPO等可能擔憂風險，進而影響未來在台廠下單的狀況。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳對中央社記者表示，華為自從被美國列入實體清單後，集團內部強力推動「國產替代」，包括自行研發鴻蒙系統及零組件、透過投資或尋找當地供應商，試圖減少對海外進口的依賴。中國政府相當支持這個方向，使得華為的本土零組件供應比重持續提升。

邱昰芳分析，台灣PCB廠商在中國產能比重超過60%，可就近供應中國市場，加上中國本土PCB廠商眾多，產能甚至高於台廠，除非是極少數特殊規格，否則此次限制對台灣PCB廠的直接影響不大。

她進一步解釋，目前中國本土ABF載板產能相對不足，儘管透過政府扶植，能量產的廠商及產能仍有限，可能須依賴進口。不過，像臻鼎-KY等台廠在中國ABF載板產能擴充迅速，可就近供應華為，顯示部分台廠已採行「China for China」策略。

邱昰芳觀察，自2018年美中科技戰以來，台灣大型廠商多已清楚相關出口管制紅線，並已陸續調整，此次國貿署的規定更像政策宣示，確認既有立場，實際影響有限。國貿署此次列出涉及武擴活動等601個實體，台廠需先行盤點自身與受管制企業的關係。

邱昰芳認為，在地供應的重要性日益增加，無論是中國市場要求中國製造，或美國市場未來可能要求美國製造，都促使企業調整全球產能布局，以符合各市場需求及規避貿易壁壘，未來廠商在產能調度上將更具挑戰性。

華為 PCB

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