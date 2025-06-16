快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

大同策略性布局電力事業 斥資1.95億元新設三家子公司

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）16日宣布，其投資審議會已通過決議，將投資新台幣1.95億元，分別設立大同動力電機、大同電纜及大同智慧電表三家全資子公司，此舉旨在深化並專注於電力相關業務，為公司未來的營運成長注入新動能。

大同表示，本次投資總金額達新台幣1.95億元，其中，大同動力電機與大同電纜兩家公司各自規劃注資8,000萬元，大同智慧電表則預計注資3,500萬元。這三家新公司均將採分次執行的方式進行現金注資，且股權皆由大同百分之百持有。

大同指出，未來這三家子公司將專注於各自的電力相關業務領域，有助於大同集團更有效率地整合資源，並強化在電力產業的競爭力。

新台幣 大同

延伸閱讀

罷雙吳涉偽造案...黃呂錦茹等5人遭起訴 北市黨部回應了

罷免偽造案「黃呂錦茹等5人起訴」 柳采葳籲北院放人不要續押

台大資工、電機滿招 陽明交大電機甲組均3科滿級分

大同營收／5月41.8億元 年增4.34%

相關新聞

AI女神李珠珢吸睛 台灣大年度品牌廣告破百萬觀看

AI女神李珠珢人氣爆棚，不僅吸引球迷擠爆大巨蛋，台灣大哥大（3045）更宣布，年度代言人李珠珢最新品牌形象廣告《AI神展...

日月光與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪 提供學生更多學習機會

為因應高雄產業升級與半導體S廊帶政策推動，高雄市政府教育局與日月光半導體公司攜手合作，自114年暑假起辦理「高中暑期營隊...

格斯科技挺進國防能源戰略高地 以次世代電芯對接軍用無人機高標需求

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造領導企業格斯科技宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟...

鴻海研究院研發先進晶片獲 IEEE ISPSD 肯定 突破 AI 伺服器關鍵技術

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體研究所最新兩項前瞻性研究成果再獲肯定，包括應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，...

永豐金證券2025年第2季產業投資論壇 市場聚焦 AI 應用發展

人形機器人與AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。永豐金證券6月5日舉辦第2季產業投資論壇圓滿落幕，吸引近4...

台積電進駐生態科學園區？ 國科會：以廠商公告為主

國科會推動台南沙崙生態科學園區，媒體報導傳出台積電有意進駐。國科會今天表示，特定廠商是否進駐，以廠商對外公告內容為主；沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。