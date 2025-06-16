大同策略性布局電力事業 斥資1.95億元新設三家子公司
大同（2371）16日宣布，其投資審議會已通過決議，將投資新台幣1.95億元，分別設立大同動力電機、大同電纜及大同智慧電表三家全資子公司，此舉旨在深化並專注於電力相關業務，為公司未來的營運成長注入新動能。
大同表示，本次投資總金額達新台幣1.95億元，其中，大同動力電機與大同電纜兩家公司各自規劃注資8,000萬元，大同智慧電表則預計注資3,500萬元。這三家新公司均將採分次執行的方式進行現金注資，且股權皆由大同百分之百持有。
大同指出，未來這三家子公司將專注於各自的電力相關業務領域，有助於大同集團更有效率地整合資源，並強化在電力產業的競爭力。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言