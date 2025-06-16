大同策略性布局電力事業 斥資1.95億元新設三家子公司

大同（2371）16日宣布，其投資審議會已通過決議，將投資新台幣1.95億元，分別設立大同動力電機、大同電纜及大同智慧電表三家全資子公司，此舉旨在深化並專注於電力相關業務，為公司未來的營運成長注入新動能。

大同表示，本次投資總金額達新台幣1.95億元，其中，大同動力電機與大同電纜兩家公司各自規劃注資8,000萬元，大同智慧電表則預計注資3,500萬元。這三家新公司均將採分次執行的方式進行現金注資，且股權皆由大同百分之百持有。

大同指出，未來這三家子公司將專注於各自的電力相關業務領域，有助於大同集團更有效率地整合資源，並強化在電力產業的競爭力。