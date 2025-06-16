日月光攜手高市教育局啟動暑期營隊 210名高中生走入半導體探索職涯

為因應南台灣半導體聚落快速成形與高階人才需求攀升，高雄市政府教育局16日與日月光投控（3711）共同宣布，將自114年暑假起攜手推動「高中暑期營隊參訪計畫」，由楠梓高中、三民高中、高雄女中、中山高中及左營高中五校參與，預計吸引210位學生投入產業探索。計畫透過實地參訪、主題課程與體驗活動，引導學生深入認識半導體製程、循環經濟與職涯發展等領域，並培養對高科技產業的興趣與理解。

今天於楠梓高中舉行的合作說明會，教育局長吳立森、日月光副總經理李叔霞、多所高中校長與張姚宏影基金會代表皆親自出席。教育局特別頒發感謝狀，表揚日月光長期投入教育合作，致力於促進產學連結、強化技職教育能量。吳立森強調，教育局已積極布建與產業接軌的課程與活動，希望透過此次合作，讓學生能提早認識產業趨勢、探索職涯方向，也讓教師彼此交流，發展出具在地特色的教學模式，為南部科技教育奠定更堅實的基礎。

日月光副總李叔霞則指出，全球半導體產業高度競爭，人才是關鍵動能。此次營隊不僅希望深化學生對半導體產業的認識，也特別鼓勵女學生參與，打破產業「理工男」刻板印象。她強調，半導體產業除了工程職位，還有品質管理、供應鏈、永續發展等多元領域，女性人才在其中也扮演愈來愈重要的角色。日月光將持續透過企業資源支持在地教育，吸引並培養更多優秀青年留在南部發展，打造夢想起飛的舞台。

此一計畫為教育局與企業深化合作的創新實踐，未來將視執行成效擴大辦理，為高雄打造更完整的科技教育與人才培育鏈。