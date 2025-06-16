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日月光攜手高市教育局啟動暑期營隊 210名高中生走入半導體探索職涯

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光半導體製造股份有限公司與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪，提供學生更多學習機會 。圖／日月光提供
日月光半導體製造股份有限公司與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪，提供學生更多學習機會 。圖／日月光提供

為因應南台灣半導體聚落快速成形與高階人才需求攀升，高雄市政府教育局16日與日月光投控（3711）共同宣布，將自114年暑假起攜手推動「高中暑期營隊參訪計畫」，由楠梓高中、三民高中、高雄女中、中山高中及左營高中五校參與，預計吸引210位學生投入產業探索。計畫透過實地參訪、主題課程與體驗活動，引導學生深入認識半導體製程、循環經濟與職涯發展等領域，並培養對高科技產業的興趣與理解。

今天於楠梓高中舉行的合作說明會，教育局長吳立森、日月光副總經理李叔霞、多所高中校長與張姚宏影基金會代表皆親自出席。教育局特別頒發感謝狀，表揚日月光長期投入教育合作，致力於促進產學連結、強化技職教育能量。吳立森強調，教育局已積極布建與產業接軌的課程與活動，希望透過此次合作，讓學生能提早認識產業趨勢、探索職涯方向，也讓教師彼此交流，發展出具在地特色的教學模式，為南部科技教育奠定更堅實的基礎。

日月光副總李叔霞則指出，全球半導體產業高度競爭，人才是關鍵動能。此次營隊不僅希望深化學生對半導體產業的認識，也特別鼓勵女學生參與，打破產業「理工男」刻板印象。她強調，半導體產業除了工程職位，還有品質管理、供應鏈、永續發展等多元領域，女性人才在其中也扮演愈來愈重要的角色。日月光將持續透過企業資源支持在地教育，吸引並培養更多優秀青年留在南部發展，打造夢想起飛的舞台。

此一計畫為教育局與企業深化合作的創新實踐，未來將視執行成效擴大辦理，為高雄打造更完整的科技教育與人才培育鏈。

日月光 半導體

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