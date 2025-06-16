快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

精誠旗下智慧資安 攻無密碼驗證市場

中央社／ 台北16日電

精誠資訊轉投資的資服公司智慧資安科技今天宣布，拿下無密碼驗證品牌AuthenTrend在台獨家代理權，雙方將合作推出符合國際標準的指紋驗證解決方案，初期將以政府機關、金融、醫療等高敏感產業為主。

智慧資安科技為精誠集團100%轉投資子公司，在台灣設置3座MOC（Monitoring and Operation Center ）資安監控維運中心。

AuthenTrend（歐生全創新）自2016年成立以來，曾推出通過非營利組織「FIDO 聯盟」所訂定的一套網路識別標準「FIDO2」認證的指紋金鑰，並成為微軟雲端身分識別服務Microsoft Entra ID合作夥伴；2024年再推出無電池指紋卡，拓展歐洲與東南亞市場。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，隨著運算速度更快的量子運算技術持續進步，傳統密碼機制面臨安全挑戰，無密碼驗證已成為資安發展趨勢。詹伊正指出，歐生全創新具備跨平台支援能力，可搭配智慧資安既有產品線，提供從軟體到硬體的整合服務，協助企業建構身分驗證機制。

AuthenTrend董事長李欣欣指出，台灣企業對無密碼驗證的需求正逐漸升溫，預計3年內將協助至少100家企業導入；雙方將深化技術整合，推動相關技術落地應用。

AuthenTrend總經理黃啓峰表示，帳號密碼是造成企業資料外洩的主要問題。要防止釣魚攻擊，僅做常規性的教育訓練以要求員工警覺，以及識別釣魚郵件或網站並不夠；導入能防止釣魚身分認證機制，以檢測與預防網路釣魚，才是真正的解決方案。

資安 董事長

延伸閱讀

三類ETF受益人數同減 債券ETF減幅收斂 軍工、日本ETF受益人逆勢增

正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞

遭駭客入侵取消入學資格 萬美玲籲台大正視提救濟機制

防駭客組織攻擊 調查局與新光醫院簽署資安聯防備忘錄

相關新聞

AI女神李珠珢吸睛 台灣大年度品牌廣告破百萬觀看

AI女神李珠珢人氣爆棚，不僅吸引球迷擠爆大巨蛋，台灣大哥大（3045）更宣布，年度代言人李珠珢最新品牌形象廣告《AI神展...

日月光與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪 提供學生更多學習機會

為因應高雄產業升級與半導體S廊帶政策推動，高雄市政府教育局與日月光半導體公司攜手合作，自114年暑假起辦理「高中暑期營隊...

格斯科技挺進國防能源戰略高地 以次世代電芯對接軍用無人機高標需求

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造領導企業格斯科技宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟...

鴻海研究院研發先進晶片獲 IEEE ISPSD 肯定 突破 AI 伺服器關鍵技術

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體研究所最新兩項前瞻性研究成果再獲肯定，包括應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，...

永豐金證券2025年第2季產業投資論壇 市場聚焦 AI 應用發展

人形機器人與AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。永豐金證券6月5日舉辦第2季產業投資論壇圓滿落幕，吸引近4...

台積電進駐生態科學園區？ 國科會：以廠商公告為主

國科會推動台南沙崙生態科學園區，媒體報導傳出台積電有意進駐。國科會今天表示，特定廠商是否進駐，以廠商對外公告內容為主；沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。