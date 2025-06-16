AI女神李珠珢吸睛 台灣大年度品牌廣告破百萬觀看

AI女神李珠珢人氣爆棚，不僅吸引球迷擠爆大巨蛋，台灣大哥大（3045）更宣布，年度代言人李珠珢最新品牌形象廣告《AI神展開、台灣大可能》上線短短數日即破百萬觀看，引爆話題熱潮。

台灣大表示，為了寵粉，推出三大聯名活動，一同沉浸式體驗AI女神的「神展開」！全台10家myfone門市率先推出兩款「愛心手勢」玻璃窗貼，邀粉絲打卡收藏，與李珠珢並肩比愛心，全台另有超過500間門市陸續登場造型窗貼！除了門市打卡，也可以「虛擬召喚」李珠珢，加入台灣大LINE官方帳號，掃描李珠珢的形象廣告，即可在手機畫面召喚李珠珢驚喜現身，開啟AR抽獎驚喜。另於活動期間申辦5G 1,399元以上指定專案，還可抽限量「Taiwan Duck李珠珢球衣版絨毛吊飾」，身穿32號球衣、手臂處有簽名字樣，搭配吊環設計，收藏必備。

台灣大表示，於全台超過500間門市設置5款李珠珢造型窗貼，10家特色門市（如臺北文創、西門等）率先推出兩款愛心手勢窗貼，邀請民眾合影打卡。歡迎大家走訪收集，展開AI女神夏日視覺巡禮。

此外，台灣大指出，讓科技互動更具驚喜，即日起至7月15日，只要加入台灣大LINE官方帳號好友，開啟活動網頁的AR相機，掃描隨處可見的李珠珢形象廣告，即可在手機畫面中看到李珠珢捧著禮物盒驚喜現身，為你開箱抽獎，每人每天限抽一次，有機會將限量李珠珢旋轉壓克力插牌輕鬆帶回家。

台灣大表示，即日起至6月30日，至全台myfone直營及加盟門市申辦5G 1,399元以上指定專案，包含好速專案、mo幣多、mo幣多Plus、OP響樂生活⋯.等，並完成線上登錄，即可參加抽全台限量和李珠珢相同球衣背號「32號」之「Taiwan Duck李珠珢球衣版絨毛吊飾」，感受AI女神魅力。

台灣大強調，更要打造「能所不能」的AI生活， 賦能千萬用戶大可享、玩、用、學AI。

台灣大認為，AI是改變生活效率與決策模式的起點，洞察用戶日常需求，率先與全球最佳AI解惑引擎Perplexity展開獨家合作，提供月租599元以上用戶免費使用Pro版服務，結合生成式AI與即時搜尋，讓每一支手機都升級為「AI手機」，知識隨問即得、唾手可得。面對手機使用習慣的變遷，台灣大也引進多款AI新機，整合軟硬體資源，打造以個人化為核心的行動生活體驗，讓每一次操作都更貼近所需。

台專大表示，科技應用不僅止於效率，更延伸為創意的展現。台灣大推出MyMoji 3D分身應用，讓用戶透過AI影像生成個人化貼圖、AR互動，甚至嘗試AI換臉等創作玩法，將AI真正融入社群日常。同時，OP響樂生活橫跨影音、遊戲、智慧家庭與科技生活四大場域，整合內容、設備、網路與服務，解決用戶在數位娛樂與家居串接上的選擇困境，打造一站式智慧生活平台，讓AI更具溫度與趣味。

台灣大更看好，以AI強化生活效率與安全防護，台灣大推出AI聽寫大哥，支援中、英、台、客語混用情境，自動轉錄逐字稿並生成摘要，最高可達97%準確率，成為職場與生活的高效助手。同時，AI客服、AI語音預約服務等智慧解決方案，已協助中小企業與餐飲商家顯著提升營運效率。為因應詐騙風險升高，台灣大亦發展反詐戰警與安心Call等AI工具，透過數據分析與即時偵測，從源頭阻斷詐騙威脅，守護用戶數位資產與通訊安全。

AI更渴打造全民都能參與的智慧素養場域，台灣大表示，讓AI真正「能所不能」，不只要技術進步，更要全民共學。台灣大全台myfone門市設有通過認證的數位科技顧問，提供從裝置選擇到應用操作的一對一指導，成為社區中最親近的AI導師。同時，台灣大也開辦AI智慧生活課程，涵蓋照片編修、語音助理、智慧家居等主題，以零門檻、實作化的教學模式，讓長輩、學生與一般民眾皆能理解、應用，真正讓AI從雲端走入日常，成為生活的可用資源與成長助力。