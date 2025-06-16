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格斯科技攻軍工市場 以次世代電芯對接軍用無人機需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣電芯製造商格斯科技16日宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟包電芯解決方案，率先打入高門檻軍工市場。格斯科技／提供
台灣電芯製造商格斯科技16日宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟包電芯解決方案，率先打入高門檻軍工市場。格斯科技／提供

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造商格斯科技*（6940）16日宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟包電芯解決方案，率先打入高門檻軍工市場。

隨著地緣政治風險攀升，全球軍事技術快速轉型，無人機已晉升為重要戰略資產。根據TrendForce最新預測，全球軍用無人機市場規模將從2022年的165億美元大幅成長至2025年的343億美元，年複合成長率高達27.6%。這一波成長浪潮顯示，各國正積極強化無人機戰力部署，視其為未來戰場的決勝關鍵之一。

能源系統作為無人機續航與效能的核心基礎，也同步邁入戰略資產範疇。另根據Global Market Insights資料顯示，無人機電池市場於2023年達68億美元，預估至2032年間將維持逾18%的年均複合成長率，為新世代軍工技術創造龐大市場空間。

相較於商規無人機，軍用應用需在高低溫、濕熱、震動與惡劣氣候下長時運作，並同時滿足高速反應與高載重飛行的任務特性。格斯科技*針對此一挑戰，推出兩大關鍵產品線：NCM搭配矽碳負極系列高能量密度電芯突破300Wh/kg，目前最高可達340Wh/kg，適合長程任務與續航需求；XNO系列（氧化物電池芯 Gen 2.0）主打高功率輸出與超過8,000次循環壽命，在不爆炸結構設計下維持高溫高效運行，滿足戰場無人載具與人型機器人高風險任務的實際所需。

格斯科技*的電池技術平台融合多重工程優化，實現真正符合軍用標準的能源解決方案。在設計面上，電芯結構採輕量化、低內阻、高能量密度等多項設計策略，減少機體負擔、提升載重彈性；在能效面，強化熱管理機制與材料耐久性，使電池在長時間高功耗飛行中依然穩定。

而在系統整合面，產品具備模組化特性，能迅速對應不同規格無人機機體，強化前線部署靈活性。最關鍵的是安全性突破，格斯科技*電芯內建抗熱失控設計，即使於高風險任務或極端條件下，也能避免爆炸與火災風險，提供軍用單位所需的超高可靠性。此項電芯技術不僅提供性能優勢，更進一步轉化為具國防價值的技術資產。

格斯科技*以100%台灣在地製造為核心優勢，結合非中資供應鏈、在地測試能力與自主材料研發，為全球「去紅色供應鏈」趨勢提供具高度信賴度的替代方案。隨著北美與歐洲國家日益強調國防產業鏈自主化，格斯科技*目前已與多家國際戰術無人機系統商啟動合作對接，涵蓋歐洲、新加坡與美國市場。

格斯科技*營運長曾廷錦博士指出：「能源是國防系統中最不可妥協的一環。格斯科技*不只是電池製造商，而是全球軍用能源戰略轉型的推動者。我們以技術實力立足台灣，並將高品質、高安全性的電芯技術帶向國際，協助盟國強化能源自主與戰略防衛韌性。」

無人機

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