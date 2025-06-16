格斯科技挺進國防能源戰略高地 以次世代電芯對接軍用無人機高標需求
面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造領導企業格斯科技宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟包電芯解決方案，率先打入高門檻軍工市場。
格斯科技引用集邦科技的調查報告指出，全球軍用無人機市場規模將從2022年的165億美元大幅成長至2025年的343億美元，年複合成長率高達27.6%。這一波成長浪潮顯示，各國正積極強化無人機戰力部署，視其為未來戰場的決勝關鍵之一。能源系統作為無人機續航與效能的核心基礎，也同步邁入戰略資產範疇。另根據Global Market Insights資料顯示，無人機電池市場於2023年達68億美元，預估至2032年間將維持逾18%的年均複合成長率，為新世代軍工技術創造龐大市場空間。
格斯科技表示，相較於商規無人機，軍用應用需在高低溫、濕熱、震動與惡劣氣候下長時運作，並同時滿足高速反應與高載重飛行的任務特性。格斯科技針對此一挑戰，推出兩大關鍵產品線：NCM搭配矽碳負極系列高能量密度電芯突破300Wh/kg，目前最高可達340Wh/kg，適合長程任務與續航需求；XNO系列（氧化物電池芯 Gen 2.0）主打高功率輸出與超過8,000次循環壽命，在不爆炸結構設計下維持高溫高效運行，滿足戰場無人載具與人型機器人高風險任務的實際所需。
格斯科技強調以100%台灣在地製造為核心優勢，結合非中資供應鏈、在地測試能力與自主材料研發，為全球「去紅色供應鏈」趨勢提供具高度信賴度的替代方案。隨著北美與歐洲國家日益強調國防產業鏈自主化，格斯科技目前已與多家國際戰術無人機系統商啟動合作對接，涵蓋歐洲、新加坡與美國市場。
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