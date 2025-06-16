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LINE購物觀察618購物節消費 跨世代共識：實用和質感最重要

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球經濟動盪與通膨壓力持續影響下，台灣消費市場的購物行為正逐步轉變。LINE購物表示，相較於過往強調大規模囤貨與折扣導向的購物檔期，618年中購物節更顯現出「精確補貨」、「價值導向」的趨勢。消費者不再追求最低價商品，而是更看重商品實用性、品質與受推薦程度，購物趨勢已轉變為「不只比價，更比講究」的理性購物。

LINE購物結合平台龐大商品資料與用戶行為數據，發布《618世代消費觀察》，統計2024年及今年1月1日至4月30日期間平台消費數據，針對Z、Y、X三大主流世代進行趨勢剖析。從整體消費金額、消費頻次與人均消費金額三大面向觀察，各世代雖處於不同人生階段，皆展現出重視質感與實用的消費態度，顯示理性與價值導向已成為主流購物趨勢。

進一步分析顯示，用戶的購買行為趨於集中、鎖定關鍵品類進行投資，並帶動人均消費金額穩定提升。其中，對美妝與家電類別需求更大，顯示即便預算有限，消費者仍願為日常生活品質付出。雖然三個世代對品牌與品類偏好略有不同，整體趨勢皆展現除了比價、更重視品牌的購物決策，也突顯電商平台在新常態消費環境中所扮演的導購與參考價值。

在各世代的細微差異上，Z世代（20-29歲）從追求CP值到講究風格，整體消費金額與前一年度同期相比有所提升，人均消費金額提升6%，消費頻次略減，顯示逐步進入職場後的生活型態轉變，就業後可支配所得增加，購物邏輯從高頻次、CP值導向逐漸轉為講求質感。

Y世代（30-39歲），購物力最強，人均消費金額與去年同期高出超過一成，其消費頻次提升7%。從數據顯示，在不增加總支出前提，Y世代優化購買結構，集中選擇具價值性的品項，反映出重質、重效益的購物心態。作為家庭主力消費決策者，Y 世代主要為三明治世代，需在照顧家庭與自我需求之間持續取得平衡。

X世代（40-49歲）精準花費、品牌忠誠度高，人均消費金額與去年同期相比提升5%，消費頻次則略有下降，顯示出其消費策略更聚焦於單價較高的商品，對品牌忠誠度較高，對品牌、品類喜好較固定。作為家庭主要經濟支柱，X世代消費行為傾向穩健，重視實用與長期效益，以「選對，而非買多、買便宜」作為主要考量，展現成熟與價值導向的購物態度，在美妝保養與保健品上支出比例更高。

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