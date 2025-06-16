快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

健策大園三廠動土 張善政：高科技業進駐航空城

中央社／ 桃園16日電

健策精密工業公司今天舉行大園三廠動土典禮，桃園市長張善政指出，這象徵高科技產業正式進駐航空城，有助整合產業鏈、提升整體競爭力，桃市府將吸引更多企業進駐。

張善政上午出席健策精密工業股份有限公司大園三廠動土典禮，他接受媒體聯訪時表示，健策精密具備優異的散熱技術與全製程能力，能在不穩定的國際情勢中穩健布局、深耕台灣相當難得。航空城建設今年陸續開花結果，健策精密大園三廠的動土更具指標意義。

健策精密工業股份有限公司董事長趙宗信指出，健策一直在散熱領域發展，目前也積極參與AI（人工智慧）散熱領域，大園三廠將打造結合綠建築理念的全製程生產基地，導入節能減碳與永續設計，進一步提升生產效率與品質，強化在全球半導體供應鏈的競爭優勢。

航空城公司表示，健策精密未來將分三期於C基地興建全製程生產設施，規劃生產均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器扣件及半導體封裝墊片等電子零組件產品。此外，航空城I基地也正同步推動開發，預計整合觀光、體育、商業及物流設施，並結合機場與捷運建設帶動航空城整體多元發展。

美國雜誌「富比世」（Forbes）日前公布2025年台灣50大富豪榜，受惠AI資料中心建置熱潮，半導體散熱元件製造商健策精密工業董事長趙宗信及董事趙永昌兄弟首度進榜。

延伸閱讀

擋SRF引來AIT兩度關切 張善政說原委更批蔡英文

朱立倫、張善政桃園反「惡罷」 批罷免立委完全沒道理

桃園恐舉債數千萬！張善政怒轟中央違法刪補助

桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力

相關新聞

格斯科技挺進國防能源戰略高地 以次世代電芯對接軍用無人機高標需求

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台灣電芯製造領導企業格斯科技宣布推出具備國際軍規級性能的次世代軟...

鴻海研究院研發先進晶片獲 IEEE ISPSD 肯定 突破 AI 伺服器關鍵技術

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體研究所最新兩項前瞻性研究成果再獲肯定，包括應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，...

永豐金證券2025年第2季產業投資論壇 市場聚焦 AI 應用發展

人形機器人與AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。永豐金證券6月5日舉辦第2季產業投資論壇圓滿落幕，吸引近4...

台積電進駐生態科學園區？ 國科會：以廠商公告為主

國科會推動台南沙崙生態科學園區，媒體報導傳出台積電有意進駐。國科會今天表示，特定廠商是否進駐，以廠商對外公告內容為主；沙...

輝達在台徵才年薪上看550萬元！企業大搶才 專家建議高中開始培育

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出將設立台灣總部於北士科，並計劃大舉招募AI與晶片設計人才，年薪上看550萬元，直...

華碩攜手微軟 ROG Xbox Ally 電競掌機下半年首波登台

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國與Xbox合作推出最新電競掌機——ROG Xbox Ally與ROG Xbox Al...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。