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施耐德電機與輝達合作 加速推動新世代 AI 工廠基礎設施規模化

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

法商施耐德電機 Schneider Electric 宣布與輝達（NVIDIA）展開全球策略合作。這項合作夥伴關係於 NVIDIA GTC 巴黎大會期間正式對外發表，雙方將攜手推進配電、冷卻、控制技術與高密度機櫃系統的研發，打造支援 AI 運算的永續基礎設施，加速 AI 應用落地，邁向 AI 生產力的新紀元。

施耐德電機執行長 Olivier Blum 指出，施耐德電機與NVIDIA不僅是合作夥伴，更攜手投入新世代 AI 工廠基礎設施的研發，並已在 AI 資料中心的配電與液冷解決方案上取得重要成果。此次策略合作匯聚雙方在永續基礎設施與高效運算領域的技術優勢，將有助於突破 AI 工作負載的應用，驅動產業邁向全新階段。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 是當代最具顛覆性的關鍵技術，正以前所未有的速度重塑世界。NVIDIA 與施耐德電機攜手打造 AI 工廠，將為企業、產業乃至整個社會奠定關鍵基礎設施，推動 AI 深度融合與全面落地。

本次合作，延續雙方多年來的技術整合與里程碑成果。其中包括今年初施耐德電機與旗下子公司 ETAP 共同推出全球首套運用 NVIDIA Omniverse Blueprint 所建構的大型電力系統 AI 工廠數位孿生解決方案，實現從電網到晶片層級的智慧模擬與管理。

作為 NVIDIA 認可的冷卻分配裝置（CDU）供應商，施耐德電機亦與其攜手開發多套以電力與液冷為核心的參考設計，其中多數整合自今年3月完成併入施耐德電機集團的 Motivair 液冷技術，進一步強化施耐德電機在高熱負載環境下的整合冷卻能力。

NVIDIA AI

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