電競需求暢旺 2025年 OLED 監視器面板出貨年增上調至69%
根據TrendForce最新調查，儘管總體經濟情勢面臨挑戰，OLED監視器面板買賣雙方皆態度積極，繼2024年迎來爆發性的132%年成長後，預料這股出貨動能將延續至2025年，TrendForce因此上修今年OLED監視器面板出貨量，由280萬片調整至340萬片，年增從40%上升至69%。
整體面板市場受到美國對等關稅政策帶來的經濟衝擊，然而OLED監視器面板目前受影響程度較輕微，成長動能仍然強勁，主因之一是電競玩家對OLED監視器接受度高，激勵品牌擴大相關產品線。其次，韓系面板廠也逐漸將發展重心放在OLED監視器面板。
TrendForce表示，OLED監視器面板供應仍由三星顯示器(SDC)和樂金顯示器(LGD)主導，隨著OLED電視面板在成長上遇到瓶頸，SDC轉為重點發展OLED監視器，期望透過擴大監視器面板的出貨規模，達成A5產線維持高稼動率且獲利的目標。
LGD原先受限於LCD業務虧損壓力，不願在OLED監視器領域和SDC作過度價格競爭，原本2025年出貨目標僅訂於70萬片以下。但考量客戶需求暢旺、OLED面板供不應求，LCD一改先前的保守態度，已上調今年出貨目標至80萬片，並有機會再上修至100萬片。
從需求面觀察，華碩（2357）、微星（2377）等電競品牌大力推廣OLED監視器產品，於五月的COMPUTEX均展出27吋500Hz的QDOLED電競產品，兩家公司2025年的OLED監視器面板需求量也將翻倍成長。其中，華碩的需求量預計將突破50萬片，其同時推廣QDOLED及WOLED監視器，對WOLED面板需求大增，是促使LGD對OLED監視器面板態度轉趨積極的關鍵之一。
此外，今年中國大陸市場的汰舊換新政策也帶動電競內需，促使本土二線品牌積極擴增OLED監視器產品線。
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